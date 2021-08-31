بالأسود.. نيرمين الفقي تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها



نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة من إجازتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام".



وظهرت "نرمين الفقي" بإطلالة خطفت أنظار متابعيها، حيث ارتدت توب انيق باللون الاسود، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



يذكر أن الفنانة نيرمين الفقي قدمت خلال شهر رمضان الماضي، شخصية "هدى" في مسلسل ضل راجل بطولة الفنان ياسر جلال، ومجموعة من النجوم.



وشاركت في مسلسل" النمر" بطولة الفنان محمد إمام وبيومى فؤاد وهنا الزاهد ومحمد رياض وأحمد عبدالله محمود وأحمد خالد صالح وإيناس كامل وعلاء مرسي ومن إخراج شيرين عادل .