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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم: أحضر لألبوم جديد.. وأنزعج من غياب الخصوصية على السوشيال ميديا

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حلت الفنانة نانسي عجرم ضيفة على المذيع صبري زكي، ببرنامجه "قول ياكبير"، على راديو إنرجي 92.1 لكونها نجمة شهر أغسطس.

أبرز تصريحات نانسي عجرم 

وخلال الحلقة كشفت نانسي عجرم، الكثير من تفاصيل مشوارها الفني، تفاصيل ألبومها نانسي 10، ومن أبرز تصريحات نانسي إنها دائماً ما تهرب عن أي شيء بالموسيقى، فالموسيقى هي لغة العالم سواء كان الأمر به فرح أو حزن فالموسيقى هي هروبها الوحيد.

وعن البوم "نانسي 10"، قالت إنها كانت تحضر له منذ أربع سنوات، وكانت أول أغنية به اختارتها أغنية "سلامات"، التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، وقالت: "أجد أن هناك الكثير الذي مازلت أسعى لتقديمه، أجد أن ألبوم نانسي 10 هو انطلاقة جديدة فدائماً أجد أن أي البوم اقدمه للجمهور هو انطلاقة جديدة و مرحلة مختلفة أعيشها".

وقالت عجرم: "لم أفكر في أي وقت أن أعيد توزيع أي أغنية من الأغاني التي قدمتها فيما سبق، فالعمر مراحل وكل مرحلة لها وقتها ولها طريقة التعبير عنها، فكل الأغاني مفضلة بالنسبة لي وكل أغنية لها المود والوقت الخاص بها".

 وكشفت عجرم، خلال حوارها مع إنرجي، إنها بدأت التحضير والتفكير في ألبوم "نانسي 11"، فقالت: "أشعر بالراحة حين أفكر في ألبوم أو في أغنية جديدة فهذا الأمر هو أقرب الأمور لقلبي".

وتابعت: "أكثر أغنية من أغنياتي التي دائماً ما تفكرني بالحب هي "عم بتعلق فيك" و "العيون السود"، وأكتر أغنية تذكرني دائماً بالطفولة أغنية "نقيلي أحلى زهرة".

وتابعت: "أغنية مشكلتك الوحيدة كانت أسرع الأغاني التي اشتغلت عليها مع فريق العمل لتكون ضمن ألبوم نانسي 10". 

وعن فكرة تقديم أغاني لتترات المسلسلات، قالت نانسي : "يقع اختياري على أغاني التترات التي أقدمها على أساس الأغنية بغض النظر عن أبطال العمل و لكن أهم شيء هو أن أشعر بكلمات ولحن الأغنية".

 وبسؤال صبري زكي، عن فكرة تقديمها ديو غنائي مع أي من نجوم الوطن العربي او نجوم العالم، قالت نانسي عجرم : " فكرة الديو هي فكرة تأتي بمفردها، وخلال الفترة الماضية تم طرح أفكار مختلفة لديو مع نجوم آخرين ولكن لم يتم الاستقرار على شيء ما، دائماً كنت أحلم بتقديم ديو غنائي مع الراحل مايكل جاكسون".

 وعن السوشيال ميديا، قالت الفنانة اللبنانية: "الواتساب هو أكثر تطبيق استخدمه في حياتي اليومية، وأعمل على تسريع صوت الرسائل بأشعر أن صوت الشخص مبسوط وسعيد وأتابع دائماً صفحات وصفات الأكل على انستغرام، ولكن الشيء الوحيد الذي يزعجني منها هو أنه لا يوجد أي خصوصية".

وعن حياتها الشخصية، قالت نانسي عجرم : " بقول كتير لبناتي هسيبلكم البيت وأمشي زي كل أم وخاصة لما بيكون في ضغط كبير بالبيت مش بس الأم المصرية هي الي بتعمل كده لا اللبنانية كمان".

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