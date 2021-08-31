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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات .. قرقاش يعلق علي اتصال أردوغان بـ بن زايد

الإمارات
الإمارات

غرًد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش معلقا علي اتصال الرئيس التركي أردوغان بـ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقال إن اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان إيجابياً وودياً للغاية لاسيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات لبناء الجسور وتعظيم العمل المشترك مع الأصدقاء والأشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة.

وكان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلال اتصال هاتفي، الاثنين، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.


وذكرت وكالة أنباء "وام"، أن الاتصال تناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، "بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين".


وتبادل الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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