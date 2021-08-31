معسكر تدريب كشفي وإرشادي لجوالي جامعة كفر الشيخ .. صور

ضمن خطة النشاط الصيفي

أقامت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب معسكر التدريب الكشفي والإرشادي لجوالي جامعة كفرالشيخ بمركز تدريب الكشافة البحرية بالإسكندرية وذلك ضمن خطة النشاط الصيفي للإدارة.

يأتي هذا ‏تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ والأستاذ الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وتضمن البرنامج التدريب والاستقبال وتحية العلم وجلسة تدريبية عن فنون ومهارات الكشافة البحرية وتدريب الجوالين علي مهارات السباحة والإنقاذ وجولة بحريه لأهم المناطق السياحية بالإسكندرية .



يأتي ذلك ضمن برامج وخطة النشاط الصيفي للإدارة تحت إشراف الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وضم فريق العمل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة صفوت شلبي، وحازم عياد وأمل عبد الرحمن، وأحمد عبد الله.

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