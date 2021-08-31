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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن خطة النشاط الصيفي

معسكر تدريب كشفي وإرشادي لجوالي جامعة كفر الشيخ .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أقامت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب معسكر التدريب الكشفي والإرشادي لجوالي جامعة كفرالشيخ بمركز تدريب الكشافة البحرية بالإسكندرية وذلك ضمن خطة  النشاط الصيفي للإدارة.

يأتي هذا ‏تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ والأستاذ الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وتضمن البرنامج التدريب والاستقبال وتحية العلم وجلسة تدريبية عن فنون ومهارات الكشافة البحرية وتدريب الجوالين علي مهارات السباحة والإنقاذ وجولة بحريه لأهم المناطق السياحية بالإسكندرية .


يأتي ذلك ضمن برامج وخطة  النشاط الصيفي للإدارة تحت إشراف الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وضم فريق العمل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة صفوت شلبي،  وحازم عياد  وأمل عبد الرحمن، وأحمد عبد الله.

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كفرالشيخ رئيس جامعة كفرالشيخ جامعة كفرالشيخ الطلاب الدكتور عبد الرازق دسوقي

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