كفر الشيخ خلال 24 ساعة| تشييع جنازة نجل شقيق أبوالعينين شعيشع.. واستمرار التطعيم بلقاح كورونا

شهدت محافظة كفر الشيخ، عدداً من الأحداث والفعاليات المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

شيّع المئات من أهالى مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مُنذ قليل، جُثمان الحاج مصطفى أحمد شعيشع، نجل شقيق القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، والذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن عُمر يُناهز الـ74 عاماً، إثر أزمة قلبية مُفاجئة.

وخرج جُثمان الراحل من منزله الذى كان يُقيم به مع أُسرته بشارع بورسعيد ببيلا، وقام أهالى مدينة بيلا بأداء صلاة الجنازة على جُثمانه الطاهر فى الساحة المُخصصة لصلاة الجنازة بالمقابر، مُواصلين تشييع جُثمانه إلى مثواه الأخير ليُوارى الثرى فى مقابر العائلة ببيلا، فى جنازة مهيبة شارك بها المئات من أهالى بيلا، ومُحبى عمّه القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع.

قافلة طبية تعالج 3016 مواطناً

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية الساحل القبلي بمركز بلطيم؛ لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

13 عيادة طبية

من جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ في بيان لها: إن القافلة ضمت 13 عيادة في 10 تخصصات هى، «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد والجراحة العامة والمسالك والأسنان» إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدي شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 3016 متردداً وخضوع 60 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ 230 مريضاً وأشعة لـ 96 مريضاً وعمل تقارير طبية لـ 14 مريضاً وتحويل 63 مريضاً لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة

وأشار «شنح» إلى أنه تم تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 2000 زائر.

محافظ كفر الشيخ يتابع تطوير الديوان العام



تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الأعمال الجارية لتطوير الديوان، لعدد من الإدارات منها إدارة التدريب والتخطيط العمراني، كما تفقد محافظ كفر الشيخ مواقع تلقي العاملين بالديوان لقاح كورونا لليوم الثاني على التوالي.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ الإدارات والأقسام، لمتابعة سير العمل، مشدداً على حسن استقبال المواطنين بإدارة خدمة المواطنين، وسرعة الرد على طلباتهم، مشيداً بالدور الذي يقوم بها العاملون بالإدارة وببقية إدارة الديوان.



وشدد محافظ كفر الشيخ على كل العاملين بالديوان بتلقي اللقاح، وعدم السماح والتهاون في هذا الشأن، كما شدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات أثناء تلقي اللقاح، كما وجه بسرعة تسجيل العاملين بالديوان، على موقع تلقي اللقاح بوزارة الصحة.