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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حظر تداول الكتب والمقررات إلكترونية .. قرارات جديدة لمجلس جامعة طنطا

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة طنطا بحضور محافظ الغربية

عقد مجلس جامعة طنطااجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا .

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وخلال اللقاء شدد الدكتور محمود ذكى على ضرورة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بحظر تداول جميع الكتب الجامعية في صورتها الورقية وتحويلها إلى كتب دراسية في صورتها الإلكترونية بداية من العام الجامعى الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تدعم جهود الدولة المصرية من خلال المساهمة فى إنشاء مركز خاص بتلقى لقاح فيروس كورونا على أعلى مستوى من الدقة والتكنولوجيا الطبية، يستهدف تقديم الخدمات لمنتسبي جامعة طنطا مساهمة من جامعة طنطا فى آداء واجبها الوطنى نحو خدمة المجتمع.

وقال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أنه لابد من الاسراع من تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بضرورة الانتهاء من أخذ اللقاح لجميع منتسبى وزارة التعليم العالى والتربية والتعليم استعداداً لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطبيق حملات التوعية بشكل مستمر للمساهمة في زيادة الوعى الصحى بين المواطنين.

وفى الختام، قدم محافظ الغربية الشكر لجامعة طنطا لدعمها اللامحدود في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال توجيه العديد من القوافل الطبية التى تستهدف القرى المصرية الأكثر احتياجاً.

محافظ الغربية امن الغربية الكتب الجامعية الورقية مبادرة حياة كريمة جامعة طنطا

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