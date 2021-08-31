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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن إرسال مساعدات لـ أفغانستان

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية مباشرة للشعب الأفغاني من خلال المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية وليس من خلال حركة طالبان وحكومتها.

 

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ووفقا لقناة روسيا اليوم، أشار سوليفان إلى أن أي مساعدة تقدم لأفغانستان من خلال حركة طالبان بشكل مباشر ستعتمد على سلوكها وتصرفاتها وبمتابعة التزاماتهم ومنها تأمين ممر آمن للأمريكيين والحلفاء الأفغان”.

 

وأضاف: عليهم الالتزام بعدم السماح لأفغانستان بأن تكون قاعدة يمكن للإرهابيين من خلالها مهاجمة الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، واحترام التزاماتها الدولية".

 

وتابع: "الأمر متروك لهم. وسننتظر ونرى من خلال أفعالهم كيف ينتهي بنا الأمر بالرد فيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية والتنموية".

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