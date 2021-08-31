خاص| هند مرسي: مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تقلل من التلوث

وهذه الفئة هي الأولى بالدعم

رصدت الحكومة 2 مليار جنيه لتمويل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي بزيادة تقدر بـ 1.7 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.



وقالت الدكتورة هند مرسي مدرسة الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن المبادرة من شأنها تقليل التلوث بالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في تسيير السيارات بدلا من انواع الوقود الأخرى الملوثة للبيئة.



و أكدت "مرسي" على أنه من الضروري أن تتجه الدولة من خلال المبادرة إلى سيارات النقل الجماعي والأجرة حيث أنها تسير في شوارع الجمهورية فترة أطول من السيارات الخاصة، وأيضًا لأنها تسبب تلوث أكبر للبيئة، بالإضافة إلى أن أصحابها يحتاجوا إلى الدعم أكثر من غيرهم.



وأوضحت مدرسة الاقتصاد، أن زيادة نسبة تمويل المبادرة مقبول إذا كان يساعد عدد أكبر من السيارات الأجرة للتحول إلى الغاز الطبيعي.

ورفعت الحكومة من الانفاق العام علي تمويل المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنة الأولي من تطبيقها في العام المالي الجاري إلي ملياري جنيه بزيادة تقدر بـ 1.7 مليار جنيه عن العام المالي الماضي؛ إذ وصلت مصروفاتها نحو 245 مليون جنيه.

كشف تقرير حكومي حصل "صدي البلد" علي نسخة منها؛ إنه من المستهدف تمويل إحلال 70 ألف سيارة ملاكي و أجرة وميكروباص خلال العام المالي الجاري وذلك خلال السنة الأولي من تطبيق المبادرة الرئاسية.

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وبحسب التقرير فقد قلصت الحكومة انفاقها علي دعم الأنشطة الاقتصادية لتصل لـ 12.124 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 13.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي بتراجع قدره 1.8 مليار جنيه.

ورصدت الحكومة مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي المنزلي خلال العام المالي الجاري، حيث سيتم ادخال الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون أسرة من الفئات الأولي بالرعاية.

وأشار التقرير إلي أن تلك المساعي تتوافق مع استراتيجية الدولة لتقليص فاتورة الدعم علي المحروقات وخصوصا الموجهة لأنبوبة البوتاجاز.

ورصدت الحكومة بالموازنة مبلغ 321.301 مليار جنيه ضمن مخصصات الانفاق العام علي الدعم والمزايا الاجتماعية بالموازنة خلال العام المالي الجاري بعد ان كانت 326.3 مليار جنيه في السنة المالية الماضية.