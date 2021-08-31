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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دخوله الجزائر.. تونس تصدر مذكرة جلب بحق نبيل القروي

نبيل القروي
نبيل القروي

أصدرت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الثلاثاء، مذكرة جلب بحق رجل الأعمال، رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، وشقيقه النائب البرلمان غازي القروي، بعد هروبهما إلى الجزائر.

وحسب وسائل إعلام تونسية، قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بولاية القصرين (وسط غرب)، أمرت السلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك وفقًا للاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر.

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وذكرت “الشروق” التونسية، أن للسلطات الأمنية في تونس، يمكن أن تطلب في وقت لاحق، تعاونًا دوليًا في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد نبيل القروي وشقيقه، إذا ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس.

وألقي القبض على الأخوين القروي، الأحد الماضي، في مدينة تبسة الجزائرية الحدودية مع تونس، وجرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية خلسة.

وتمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة تالة من ولاية القصرين إثر مداهمة منزل بمنطقة حدودية بولاية القصرين، فجر أمس الاثنين، من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تهريب نبيل القروي وشقيقه نحو الجزائر، فيما يتواصل البحث عن المشتبه به الثاني، وهو مفتش عنه في قضية مخدرات.

وألقى الأمن الجزائري القبض على شخص جزائري الجنسية تورط في عملية استقبال نبيل القروي وشقيقه وإيصالهما من أحد المسالك الحدودية المجاورة لولاية القصرين إلى مدينة تبسة.

تونس الجزائر مذكرة جلب السلطات الأمنية التونسية نبيل القروي

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