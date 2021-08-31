"خالد ميري" يوجه الشكر لـ رجال الداخلية بعد عودة طفل المحلة

قال الكاتب الصحفى خالد ميري، إن حادثة طفل المحلة الذى تم اختطافه من مجموعة من المتهمين فى القضية، وتحريره من قبل رجال الداخلية، أنعش ذاكرة المواطنين بالكامل، وجعل الجميع يتذكر ما كان يحدث فى يناير و ما بعدها، وحتى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف الكاتب الصحفى خالد ميري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة " اكسترا نيوز" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدولة إعادت الاستقرار والأمان للشارع المصري، وجميع أجهزة الداخلية قامت بمجهود كبير من أجل عودة الطفل.



ولفت إلى أن الداخلية تمكنت من انقاذ الطفل، و فى نفس الوقت تم القبض على المتهمين، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة، معلقًا : “ شكر رجال وزارة الداخلية”.



وأشار إلى أن كاميرات المراقبة من الأشياء المهمة جدًا، ولذلك نجد أن الطرق الجديدة جميعها بها كاميرات، هدفها الأساسي حماية المواطنين.



وأكد أن رجال الداخلية فى أقل من 24 ساعة، أعادوا الطفل لـ أسرته، وهذا أمر يجعل الجميع يشعر بأمان واطمئنان.



وكانت «النيابةُ العامة» كلَّفت الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.



وقد استمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة» وأمر النائب العام بحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.