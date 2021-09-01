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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: توجيهات رئاسية بعدم الإعلان عن أى مشروع عقاري إلا بعد الانتهاء من 30%

وحدات سكنية
وحدات سكنية

قال الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، إن هناك توجيهات رئاسية بعدم الإعلان عن أى مشروع عقاري إلا بعد الانتهاء من 30% من المشروع، موضحًا أن هذا الأمر طال انتظاره.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة " اكسترا نيوز" تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن سوق الاستثمار العقاري فى مصر كان يعتمد بشكل أساسي على امتلاك إحدى الشركات لـ الأرض ثم يتم طرح الوحدات للبيع، وبعد بيع الوحدات، ويكون تمويل المشروع عن طريق الأموال التي تأتي من المواطنين.

ولفت إلى أن هذا الأمر كان يتسبب فى مشكلات كثيرة لـ الشاري، وهو المواطن، وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين كانوا يتعرضون للنصب من خلال هذه الطريق.


وأشار إلى أن هناك أعمالاً فنية جاء بها بعض تلك المشكلات، التى يتعرض لها المواطن من الشركات المستثمرة.


وكشف أن هذا الأمر سيجعل المستثمرين يعملون على توفير الأموال لـ إنشاء الوحدات، ويحمى المواطنين من النصب.


وأكد أن هناك شركات كثيرة ستخرج خلال الفترة المقبلة من السوق العقاري، معلقًا: "اللى هيستمر هو الشخص الجاد أو الشركة الجادة".


كما أكد أن الدولة عندما تطرح وحدات سكنية تكون قد انتهت من 50% منها.

 

 

 


 

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