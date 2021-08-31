بعد إصابة شقيقه أكرم.. استدعاء أحمد توفيق لـ صفوف المنتخب

قرر الجهاز الفني منتخب مصر الوطني الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء أحمد توفيق لاعب بيراميدز للانضمام لمعسكر المنتخب وذلك بعد مغادرة أكرم توفيق المعسكر للإصابة وأيضا الوعكة الصحية التي أصابت عمر جابر خلال اليومين الماضيين وخضع على أثرها للراحة في فندق الاقامة دون خوضه لأي تدريبات خلالهما.



وتعرض أكرم توفيق لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لاصابه في الوجه علي هامش مشاركته في المران الأخير للمنتخب قبل مواجهة انجولا في التاسعة مساء غد الاربعاء في اطار الجولة الأولي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم.

وأصطحب الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب اللاعب لإحدي المستشفيات لإجراء أشعه للاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإبلاغ ناديه بالحاله الصحية للاعب.

وغادر اللاعب المنتخب المعسكر للتماثل للشفاء