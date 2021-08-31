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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أنباء إعادة تشغيل مفاعلها النووي.. أمريكا تدعو إلى الحوار مع كوريا الشمالية

أمريكا وكوريا الشمالية
أمريكا وكوريا الشمالية

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للحوار مع كوريا الشمالية في أي مكان وزمان.

 

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أشارت بساكي في إفادة يومية، إلى أن كوريا الشمالية لا تزال غير مستجيب للمبادرات الأمريكية.

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وأضافت: "حسنًا، لقد تركنا الباب مفتوحًا ومن الواضح أننا تواصلنا من خلال قنواتنا. ليس لدي تحديث فيما يتعلق بأي رد على عرضنا"، لافتة:  "العرض لا يزال في أي مكان وفي أي وقت دون شروط مسبقة".

 

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، سونج كيم، قدم عرضًا في يونيو الماضي للاجتماع "في أي مكان وفي أي وقت دون شروط مسبقة" مع المسؤولين الكوريين الشماليين.

 

وتجاهلت كوريا الشمالية الطلب الأمريكي، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي قدمتها إدارة جو بايدن منذ تنصيبها في يناير.

 

وتأتي تصريحات بساكي أيضًا بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لمجلس محافظيها إن كوريا الشمالية تشتبه في إعادة تشغيل مفاعلها النووي المنتج للبلوتونيوم.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في وقت سابق إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلط الضوء على الحاجة الملحة لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

 

وأضافت "من الواضح أننا على دراية بالتقارير التي رأيناها خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونحن ننسق عن كثب مع حلفائنا وشركائنا بشأن التطورات ونجري تقييمًا عن كثب".

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