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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مشروع الطيور الحوامة يكشف تفاصيل هجرة الملايين منها عبر مصر

الطيور الحوامة
الطيور الحوامة

قال دكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة، التابع لوزارة البيئة، أن مصر تقع ضمن أهم مسارات لهجرة الطيور الحوامة في العالم، وهو مسار هجرة البحر الأحمر.

وأضاف الجبالي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الطيور الحوامة  تتعرض خلال مسار هجرتها لمخاطر كبيرة للغاية  منها محطات طاقة الرياح وخطوط نقل الكهرباء والتلوث بأشكاله المختلفة.

 

وتابع مدير مشروع الطيور الحوامة، التابع لوزارة البيئة، أن أن هناك خبراء يراقبون حركة الطيور المهاجرة ومعرفة أنواعها وأعدادها، وبمجرد تحقيق معيار الغلق، يعطون أمرا بإعادة تشغيل توربينات الهواء مرة أخرى.

 

الغلق الجزئي لتلك المحطات ساهمت في حماية الطيور

وأشار الجبالي إلى أن الغلق الجزئي لتلك المحطات ساهمت في حماية الطيور إلى جانب توفير الكهرباء، مؤكدا ، مشيرًا إلى أن مدة الغلق تعتمد على الفترة التي يهبط فيها الطيور إلى المحطات.

 

الطيور الحوامة مصر وزارة البيئة البحر الأحمر طاقة الرياح

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