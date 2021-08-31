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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

صدى البلد

"الكتب عبارة عن فجوة زمنية تجعلك تنتقل بين العصور والأزمنة وأنت تجلس في منزلك فقط صفي ذهنك وارخِ مخيلتك وأنت تقرأ".

الكتاب هو خير جليس يقوم بإخراجك من العالم الواقعي ويجعلك تخلق لنفسك عالم خيالي رائع، عالم يجعلك تتخلص من أعباء حياتك وتلقيها خارجاً، عالم لا يعرف بوجوده إلا أنت فقط، ثم يبدأ عقلك بإضافة شخصيات خيالية إلى عالمك الخيالي ليزداد جمالا وروعة، ومن بعد ذلك تبدأ الأحداث الشيقة، وستجد أنك تتعمق وتتعمق فيه حتى تحصل على المزيد من المتعة، وسيتضح بعد ذلك أن العالم الذي تصنعه لك مخيلتك من خلال ما تقرأه في الكتب يكون عالم هادئ جداً، عالم خالٍ من صخب وضوضاء الحياة، خالٍ من الاناس المحبطين، خالٍ من المشكلات والجرائم العبثية التي نسمعها ونراها في كل يوم،، باختصار يكون عالم يعمه السلام و الهدوء،، 
بالنسبة لي في كل مرة أقرأ فيها كتاب من كتبي المفضلة عندما اكون في مزاج سيء أشعر بأنه ينتشل أفكاري السلبية من عقلي، وأشعر أن كلماته تحتضنني لتواسيني، وأشعر بأنني أتغلغل بين جمله وحروفه كما لو أنني احد أبطال قصته، في الحقيقة لا اعلم إن كنت أنا من أتغلغل بين حروفه وكلماته،،ام ان كلماته هل التي تتغلغل بداخلي لتواسيني في حزني.. 
لذا فإن الأشخاص الذين يحبون الكتب ويعشقون قرائتها، ليسوا أشخاص انطوائيين، هم اجتماعيون لكن بطريقتهم الخاصة المميزة،، هم فقط يفضلوا أن يعيشوا داخل مخيلتهم ويستمتعوا داخل العالم الذي صنعوه لأنفسهم بدلاً من ان يتعايشوا في العالم الواقعي، لأنهم يرون انه ليس جيد بما فيه الكفاية لأشخاص مثلهم".

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