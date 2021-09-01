ماذا فعل طفل المحلة في أول ليلة له بالمنزل بعد تحريره؟ والدته توضح

كشفت إيمان السيد، والدة طفل المحلة “ زياد أحمد”، الذى تم تحريره، بجهود رجال وزارة الداخلية، تفاصيل أول ليلة قضاها نجلها بعد عودته لها، وقالت: "فضل صاحي ولم ينم حتى الآن.. وأنا ما زلت مصدومة مما حدث معي ومعه من قبل مجموعة من المجرمين".



وأضافت والدة طفل المحلة خلال مداخلة ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامى شريف عامر، أن نجلها زياد هو أكبر أولادها، ولديها 2 آخرين.



ولفتت إلى أن المتهمين فى القضية خطفوا نجلها من داخل المحل الخاص بهم، لافتة إلى أن محاولات نجلها مقاومتهم لم تنجح.



وأشارت إلى أنها ظلت تصرخ لـ ساعات طويلة، حتى جاء زوجها، وبعد ذلك قام بـ مراجعة الكاميرات، وتم الاتصال بـ رجال وزارة الداخلية، وعلى الفور جاءت قوات الأمن وتم التعامل مع الأمر.



وتابعت: "كنت بموت فى كل لحظة غاب نجلى عني، ولكن بعد عودته عادت الروح لي".

وكانت «النيابةُ العامة» كلَّفت الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.



وقد استمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة» وأمر النائب العام بحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.