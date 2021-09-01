ميشيل وجاي وود يطلقان أغنية سي إن يور آيز الجديدة

أطلقت المغنية الصاعدة والمقيمة في دبي ميشيل ، أحدث أغانيها المنفردة، بعنوان سي إن يور آيز، بالتعاون مع المنتج الشهير جاي وود.

ميشيل تكشف تفاصيل اغنية سي إن يور آيز

وحول الأغنية الجديدة، قالت المطربة ميشيل: "تختلف أغنية سي إن يور آيز عن النمط الاعتيادي من الأغاني التي أؤلفها، فهي تتميز بطابعٍ تجريبي وثوري".

ويأتي الطابع الثوري نتيجة التعاون الجديد في الكتابة والإنتاج بين ميشيل وجاي وود، حيث بدأ تأليف الأغنية المنفردة كنوعٍ من التدريب على تأليف لحنٍ وكلمات أغنية، لتصبح فيما بعد أغنيةً كاملة، تعكس نغماتها الهدوء والقوة في الوقت نفسه، وتتميز بصورةٍ وصوت سينمائيين.

وتحافظ الأغنية خلال مراحلها المختلفة على تجسيد عنوانها "البحر"، حيث تبدأ هادئةً وناعمة قبل أن تظهر إيقاعات الطبول والأنغام القوية والصاخبة.

كما يظهر هذا الإحساس من التناغم بين الهدوء والقوة من خلال كلمات الأغنية.

تفاصيل كليب سي إن يور آيز للمطربة ميشيل

وتجسّد ميشيل من خلال أحدث أغانيها المنفردة الفرح الممزوج بالحزن في لبنان الذي يمر بأوقات عصيبة، وتقول في هذا الصدد: "استلهمتُ أغنية سي إن يور آيز من أجواء لبنان، حيث كتبتها أثناء عودتي إلى دبي بعد إجازةٍ في لبنان، وشعوري بالحزن على هذا الوطن".

الجدير بالذكر انه تم إطلاق الأغنية رسمياً في عرضٍ ناجحٍ من سلسلة حفلات ذا فريدج، حيث أدت ميشيل مجموعةً من أغانيها الأصلية لمدة 40 دقيقة.



حول ميشيل:

بدأت ميشيل، الفنانة المقيمة في دبي، مسيرتها الموسيقية عام 2019، حيث تمكنت من بث أغانيها من خلال منصة بي بي سي إنتروديوسنغ، كما شاركت في العديد من قوائم أغاني سبوتيفاي الشهيرة.

مشاركات ميشيل الفنية والغنائيةوألبومها

وشاركت ميشيل في عدة مهرجانات وعروض في مختلف أنحاء الإمارات مثل مهرجانات أبوظبي للمواهب المحلية ومهرجان القوز للفنون العام الماضي.

كما أطلقت العديد من الأغاني المنفردة والألبومات، من بينها ألبوم العام الماضي بعنوان آور ستوري.

ومع عودة الفعاليات الموسيقية والمهرجانات، تأمل ميشيل أن تنطلق بموسيقاها في جولةٍ في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، لتعاود تواصلها مع الجمهور.

