تصفيات كأس العالم 2022.. تاريخ مواجهات مصر أمام أنجولا

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات كأس العالم 2022.

وواجه منتخب مصر نظيره الجابوني في 4 مباريات رسمية مع لقاء ودي.

وانتهي اللقاء الودي بالتعادل الإيجابي بينما جاءت نتائج اللقاءات الرسمية بين الجانبين بفوز منتخب مصر في 3 مباريات، بينما انتهى لقاء وحيد بالتعادل السلبي.

وسجل لاعبو الفراعنة، 5 أهداف، في حين سجل المنتخب الأنجولي هدفين فقط.



منتخب مصر ضد أنجولا

يتسلح منتخب مصر بعامل الأرض، لاقتناص الثلاث نقاط من منتخب أنجولا، وقطع أولى خطوات التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويفتقد منتخب مصر خدمات محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومحمد النني لاعب وسط آرسنال، بسبب قيود كورونا.

قائمة منتخب مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم



محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا

يدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى، ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا، وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.