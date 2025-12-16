قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد
ديني

غدا.. مجمع البحوث الإسلامية ينظم احتفالية الأزهر السنوية لذوي الهمم

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
أحمد سعيد

ينظم مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، احتفالية الأزهر السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر،  تأكيدًا على اهتمامه بقضايا ذوي الإعاقة، ودعم حقوقهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وتتضمن الاحتفالية كلمة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة للشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعددًا من الفقرات الفنية والابتهالات والأناشيد، إلى جانب تكريم عدد من النماذج المتميزة. 

أمين البحوث الإسلامية يشارك في حفل تأبين شهداء القضاء

يذكر أن د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، شارك في حفل تأبين شهداء القضاء، الذي نظمه نادي قضاة السويس وجنوب سيناء، تخليدًا لذكرى القضاة الأربعة الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم عقب أدائهم لواجبهم القضائي، وذلك بالتزامن مع تكريم جميع شهداء القضاء المصري الذين قدّموا أرواحهم فداءً للعدالة وسيادة القانون.

وشهد الحفل تكريم عدد من أسر شهداء القضاء، وعلى رأسهم القاضي الشهيد المستشار هشام بركات، في لفتة وفاء وتقدير لتضحياتهم الجليلة ودورهم الوطني، كما حضر الحفل القاضي محمد شرين، إلى جانب عدد من قيادات القضاء، ولفيف من الشخصيات العامة من مختلف فئات الشعب، في مشهد يعكس مكانة القضاء المصري وتكاتف المجتمع خلفه.

وخلال مشاركته، أكد الأمين العام أن شهداء القضاء ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإخلاص، حين قدّموا أرواحهم فداءً للحق، دفاعًا عن ميزان العدل، مشددًا على أن دماءهم الطاهرة ستظل أمانة في أعناق الجميع، تستوجب مزيدًا من التمسك بقيم الحق والإنصاف، والعمل الجاد على حماية مؤسسات الدولة من كل محاولات العبث أو الاستهداف.

وأضاف فضيلته أن دماء الشهداء ستبقى شاهدًا على فشل كل محاولات الإرهاب في النيل من استقرار الوطن، وستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة لمواصلة مسيرة البناء وسيادة القانون.

وأوضح الأمين العام أن الشريعة الإسلامية جعلت إقامة العدل بين الناس من أعظم القربات إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أن القضاء كان ولا يزال حصنًا منيعًا لحماية الحقوق، وأن تكريم شهدائه هو تأكيد على تقدير المجتمع لتضحياتهم ودورهم في حفظ الأمن والسلم المجتمعي.

واختتم فضيلته حديثه بالدعاء لشهداء القضاء أن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يجعلهم في أعلى عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر سيظل داعمًا لكل ما يعزز قيم العدل، وينشر الوعي بخطورة العنف، ويحفظ للمجتمع أمنه واستقراره.

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

عزاء الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء فى والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

حملة لتعيين مهندسي ذكاء اصطناعي

أمريكا تدشن حملة لتعيين مهندسي ذكاء اصطناعي بمناصب اتحادية

يونيسف

اليونيسف: الاستثمار في الشباب أساس لمستقبل أكثر إشراقاً

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

