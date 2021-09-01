رضا عبدالعال: عبدالله السعيد بطيء وأرشح 3 لاعبين لتعويض غياب صلاح أمام أنجولا

علق رضا عبد العال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق على ضربة البداية لمنتخب مصر الوطني ،اليوم الأربعاء أمام أنجولا بتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب أنجولا اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي.

قال رضا عبد العال فى تصريحات خاصة لصدى البلد: مباراة أنجولا والجابون فرصة للاعبين المتواجدين ضمن كتيبة الفراعنة الكبار لإنهاء مقولة منتخب صلاح.

تابع: حدثت مجاملات فى اختيارات اللاعبين مثل اختيار على جبر وعمر جابر ثنائي بيراميدز اللذان تسببا فى ركلات جزاء لصالح المنافسين فى الدورى وتجاهل ضم محمد عبد الغنى رغم تقديمه مردود قوى فى دفاعات الزمالك خلال منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أضاف: أرشح أفشة وزيزو ومصطفى فتحى من أجل تعويض غياب محمد صلاح فى مباراتي انجولا والجابون بتصفيات المونديال.

استطرد: عبدالله السعيد أصبح بطيئا بحكم السن والأفضل الدفع بلاعب شاب مثل أفشة فى المركز الذى يشغله محمد صلاح أمام أنجولا مشيرا إلى أنه لن يتحدث عن مستوى منتخب مصر سوى عقب انتهاء مباراة أنجولا فى تصفيات المونديال.

شدد على أن منتخبا أنجولا والجابون من المنتخبات الجيدة فنيا وبدنيا ويجب أن يضع حسام البدري وجهازه المعاون خطة تحسبا لأى مفاحٱت فى ضربة البداية بتصفيات المونديال.

موعد مباراة مصر ضد أنجولا

تقام مباراة مصر ضد أنجولا، في التاسعة مساء " بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر ضد أنجولا

يتسلح منتخب مصر بعامل الأرض، لاقتناص الثلاث نقاط من منتخب أنجولا، وقطع أولى خطوات التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويفقد منتخب مصر لخدمات محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومحمد النني لاعب وسط آرسنال، بسبب قيود كورونا.

ووضع حسام البدري محمد صلاح والنني ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهة أنجولا، رغم تأكد غيابهما عن المباراة.

ويأمل حسام البدري، في تواجد محمد صلاح والنني أمام الجابون، المقرر لها 5 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات كأس العالم.

المنتخب المصري يتواجد في المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم إلى جانب منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا

يدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.