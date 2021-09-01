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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنفوجراف.. زيادة ملحوظة باستخدام تطبيقات المحمول في ظل كورونا

صدى البلد

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا بعنوان "زيادة ملحوظة في استخدام تطبيقات المحمول في ظل جائحة كورونا".

وسلط الإنفوجراف الضوء على تطبيقات الهاتف المحمول وزيادة الاعتماد عليها في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ في بداية تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع أعداد مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، والتي بلغت 3.8 مليارات نسمة.
وقد أوضح الإنفوجراف أن تلك التطبيقات تُسهل إجراء بعض العمليات التي قد يحتاج الأفراد إلى إتمامها عبر أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر)؛ إذ إنها تمثل نوعًا من البرامج ذات السعة المحدودة، والمصممة خصوصًا للتشغيل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي (التابلت). 

وقد بلغ عدد التطبيقات المُحملة على الهواتف المحمولة حول العالم 218 مليار تطبيق في 2020. ويُتوقع أن تحقق تلك التطبيقات أرباحًا بحوالي 654 مليار دولار في الفترة (2021- 2025).
فيما بلغ عدد تطبيقات الألعاب المتاحة في متاجر التطبيقات حوالي 800 ألف تطبيق، تحقق 80٪ من إجمالي إيرادات التطبيقات. ومن المتوقع أن تصل أرباح تطبيقات الألعاب تلك إلى 102.8 مليار دولار بحلول 2023.
كما أشار الإنفوجرافيك إلى أن 32% من الأشخاص يتفحصون تطبيقات هواتفهم المحمولة من (1-10) مرات/ اليوم. وأن حوالي 49% من الإناث يقضون وقتًا أكبر على تطبيقات الهواتف المحمولة عبر الهواتف الذكية، مقارنة بـ 39% من الذكور. 

كما أنه وبحلول عام 2030، ستصبح التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي العمود الفقري لصناعة التطبيقات في عدة مجالات منها: رعاية المسنين والتعليم.

انفوجراف تطبيقات المحمول في ظل كورونا كورونا الهاتف المحمول

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