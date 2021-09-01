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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في عدد سبتمبر 2021 .. "ميريت الثقافية" تناقش الدراسة النفسية للأدب

غلاف مجلة ميريت
غلاف مجلة ميريت

صدر العدد رقم (33)- سبتمبر 2021، من مجلة "ميريت الثقافية" الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf، المدير العام الناشر محمد هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

تصدر العدد "الملف الثقافي" بعنوان "الدراسة النفسية للأدب.. عن مصطفى سويف وتلاميذه"، متضمنًا خمسة مقالات: مصطفى سويف.. البدايات والمآلات للدكتور أحمد يوسف علي، نقد الشّعر من وجهة نظر التحليل النفسي للدكتور بهاء الدين محمد مزيد، التاريخ الخفي للشعر.. من الأصمعي والجاحظ إلى مصطفى سويف للدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، عبقرية الشاعر من منظور نفسي وحضاري للدكتور ماهر عبد المحسن، و.. قراءة في إبداعية حسن المودن وشاكر عبد الحميد لباحثة الدكتوراه رشا الفوال.

أيضًا، تضمن ملف "حول العالم" ترجمتين حول نفس موضوع الملف الثقافي "الدراسة النفسية للأدب"، فقد ترجمت لمى الحسنية (من سورية) الفصل الثاني من كتاب "فرويد وسعيد: التحليل النفسي الطباقي كتطبيق تحرري، عام 2021" للأمريكي مصري الأصل روبرت بشارة، قدمت له بمقدمة طويلة تعريفية، وألحقته بهوامش تفسيرية لبعض المصطلحات الواردة في الكتاب. كما ترجم طارق فراج مقالًا للكاتب البنغالي محمد معروف حسين بعنوان "نظرية التحليل النفسي في الأدب الإنجليزي: دراسة وصفية".

"الافتتاحية" التي يكتبها رئيس التحرير جاءت حول الموضوع نفسه بعنوان "علم نفس الإبداع.. من مصطفى سويف إلى شاكر عبد الحميد"، وجاء فيها: "اجتهادات مصطفى سويف غير معروفة لدى الأجيال الجديدة من النقَّاد والباحثين والأدباء والشعراء، بل لدى كثيرين من الأكاديميين، ويرجع ذلك لسببين: أن ثمة انقطاعًا بين أجيال النقاد الذين يكتبون باللغة العربية غيَّب إنجاز كثيرين، والثاني أن اتصال كثيرين من الدارسين الجُدد بما يُنتَج في النظرية الأدبية الغربية وأساتذتها، جعلهم لا يلتفتون كثيرًا لأساتذتهم الذين يكتبون باللغة العربية".

ملف "رؤى نقدية" ضمن باب "إبداع ومبدعون" تضمن مقالاتٍ ستة: قصيدة النثر في شعر محمد الماغوط للدكتور عوض الغباري، جدلية الكتابة والزمن بين النقد والفلسفة للدكتور محمد سليم شوشة، بنية الهايكو.. التوريوازة Toriawaise للباحث والشاعر حسني التهامي، الملامح الشعرية في لغة السرد الحديث للدكتور رشيد وديجى (من المغرب)، تلازم التمدرس المنهجي بالتفنن العملي للدكتورة نادية هناوي (من العراق)، و.. حساسيةٌ جديدةٌ في الرواية ونقدها لباحث الدكتوراه نصر الدين شردال (من المغرب).

باب "الشعر" تضمن عشر قصائد للشعراء: حسن طلب، جمال الموساوي (من المغرب)، أحمد نناوي، خالد حسَّان، خلود الفلاح (من ليبيا)، عبد الوهاب الشيخ، علاء زريفة (من سورية)، محمد العامري (من الأردن)، رهف نصر، ومحمد البديوي. وتضمن ملف "القصة" سبع قصص للكتاب: حسن حميد (من فلسطين)، إعتدال عثمان، حمدي عبد الرحيم، عمرو العادلي، صابر رشدي، ومحمود الرحبي (من سلطنة عمان).

ملف "نون النسوة" خُصِّصَ هذا العدد لمناقشة رواية "كوتسيكا" لغادة العبسي، وتضمن أربعة مقالات: كوتسيكا.. بيتُ الذاكرة للدكتورة نهلة راحيل، المركز والهامش في رواية كوتسيكا لغادة العبسي للدكتور أحمد الظفيري (من العراق)، قراءة في السرد التناوبي للدكتور محمد ونان جاسم (من العراق)، ظلال مستقيمة للتاريخ المائل للباحث الطيب خالدي (من الجزائر)، بالإضافة إلى قصة جديدة بعنوان "وعد ساكسونيا" لغادة العبسي.

باب "تجديد الخطاب" تضمن مقالين: الاستلاب الديني للتعليم في مصر لمحمد داود، و.. "العمامة المستنيرة".. ومأزق العقل الإصلاحي لعصام الزهيري.

أما باب "ثقافات وفنون" فقد تضمن حوارًا أجراه رئيس التحرير مع الروائي والمثقف المصري حمدي أبو جليل بعنوان "اللهجة البدوية في سبيلها للانقراض بين الأجيال الجديدة.. حتى في النجوع المتعمقة في الجبال.. وفي مطروح!"، وفي باب "تاريخ" نشرت المجلة مقال الدكتور علي عفيفي علي غازي عن "مينا وتوحيد القطرين".

في باب "تحقيق" نشرت التحقيق الذي أعدته الصحفية والقاصة "آية ياسر" للإجابة عن السؤال القديم الجديد: كيف ناقش الأدب الصهيوني القضية الفلسطينية؟ وتحدث فيه الدكتور حاتم الجوهري، والدكتورتان ناهد ونهلة راحيل، والسيد نجم، والشاعر والأكاديمي الجزائري فيصل الأحمر.

في باب "رأي" نشرت المجلة مقال الدكتور محمد كزُّو (من المغرب) بعنوان "فلسفة اللامبالاة فنُّ الاستفادة من المعاناة"، وفي باب "كتب" نشرت مقال الدكتور أصيل الشّابي (من التونس) بعنوان "الكلمات والأشياء في ديوان "يكتب في دفتره" للشاعر المصري محمد الشحات، وأخيرًا في باب "موسيقى" مقال محب جميل بعنوان "عباس البليدي.. عاشق التراث الأصيل"

صدر مع العدد (كهدية) ديوان جديد للشاعر والناقد المصري محمد السيد إسماعيل بعنوان "تدريبات يومية"، وهو تجربة صافية في قصيدة النثر.

لوحة الغلاف والرسوم الداخلية المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان السوري سعد يكن (1950)، والرسوم المصاحبة لمواد باب نون النسوة للفنانة المصرية أحلام فكري (1965)، بينما الصور الفوتوغرافية في بدايات الأبواب وفي ظهر الغلاف للفوتوغرافي المصري هيثم سمير (1981).

يذكر أن هيئة تحرير مجلة "ميريت الثقافية" تتكون من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والمنفذ الفني إسلام يونس.

ميريت الثقافية دار ميريت للنشر الناشر محمد هاشم الشاعر سمير درويش الدراسة النفسية للأدب

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