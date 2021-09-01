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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل

هنا الزاهد
هنا الزاهد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد نشر صورتها رفقة شقيقتها خلال فترة الصيف.

وتتميز الفنانة هنا الزاهد؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها خلال الفترة الماضية.

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت هنا الزاهد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

آخر أعمال هنا الزاهد

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وإليكم أجرأ إطلالات هنا الزاهد..

الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد وشقيقتها
هنا الزاهد وشقيقتها
إطلالة هنا الزاهد
إطلالة هنا الزاهد
هنا الزاهد تبرز جمالها
هنا الزاهد تبرز جمالها
هنا الزاهد
هنا الزاهد
إطلالة جريئة لـ هنا الزاهد
إطلالة جريئة لـ هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد
هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي
هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد تستمتع بالإجازة الصيفية
هنا الزاهد تستمتع بالإجازة الصيفية
هنا الزاهد اطلالات هنا الزهد الفنانة هنا الزاهد شقيقة هنا الزاهد اعمال هنا الزاهد

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