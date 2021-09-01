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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدايت مش للعيانين.. طريقة عمل رول الدجاج بالفريك الصحية.. فيديو

رول الدجاج بالفريك
رول الدجاج بالفريك

عرض  برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مقادير رول الدجاج بالفريك.

مقادير وصفة " رول الفراخ بالفريك " :

1- ٤ صدور من الدجاج المخلي من الجلد والعظام

2-كوب من الفريك

3-ثمرة من البصل

4-فصان من الثوم المهروس

5-نصف كوب من كبد الدجاج

6-ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

7-كوبان من المرقة

8-نصف ملعقة من الملح، والفلفل الاسود

 

طريقة تحضير رول الدجاج المحشي بالفريك

1-نقوم بغسل صدور الدجاج جيدا وننقعها في محلول مكون من الخل والليمون والملح ونتركها لمدة 10 دقائق .

2-ثم تغسل بالماء الجاري وتترك في مصفاة حتي تتخلص من الماء الزائد .

3-ثم نرفع مقلاة علي النار ونضع به الزيت ويترك حتي يسخن ثم ننزل بالبصل المفروم ونقلب حتي يذبل ثم نضيف الثوم ونشوح حتي يصفر ثم نضيف كبد الدجاج ونشوح حتي يتغير لونها .

4-ثم نضيف الفريك والمرقة ونقلب المكونات جيدا مع بعضها ونتركها علي نار هادئة حتي تنضج تماما .

5-ثم نقوم بدق صدور الدجاج بواسطة شاكوش خاص باللحوم ونتبلها بالملح والفلفل الاسود .

6-ثم نحشوها بخلطة الفريك بالكبدة ونلفها رول ونثبت الطرف بخلة خشب .

7-ثم نغلفها بطبقة من استرتش رول خاص بالطعام ونلف بطبقة ثانية من ورق الالومنيوم ونسلقها في ماء مغلي ونتركها حتي تنضج تماما .

8-ثم تخرج وتترك حتي تهدأ ونزيل طبقات التغليف ونقطعها الي حلقات متوسطة الحجم وتتناول في وجبة الغداء بجانب طبق من السلطة وبالعافية .

وللمزيد من التفاصيل عن وصفة " رول الفراخ بالفريك " شاهدي الفيديو.. 

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