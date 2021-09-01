دائرة الثقافة بالشارقة تكرم 4 مبدعين مصريين بالأعلى للثقافة.. غدا

تكرم دائرة الثقافة بالشارقة 4 مبدعين مصريين بالمجلس الأعلى للثقافة، وهم: الشاعر درويش الأسيوطي والأدباء سعيد نوح، وسمير المنزلاوي، ومصطفى نصر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غدا الخميس الموافق 2 سبتمبر.

يأتي ذلك تحت رعاية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويقام حفل التكريم بحضور عبد الله محمد العويس رئيس دائرةِ الثقافة بالشارقة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ويشار إلى أن أول المكرمين بملتقي الشارقة الثقافي كان للكاتب والناقد والمترجم سيد إمام، وذلك بحضور وفد من دائرة الثقافة بالشارقة برئاسة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وحرص «إمام» في كلمته على توجيه الشكر لـ عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قائلا :«سعيد جدًا بتلك المبادرة التي أطلقها الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وعبدالله محمد العويس حاكم الشارقة لتكريم رموز الثقافة العربية، وسعيد أكثر أن أكون الشخصية العربية الأولى التي تدشن بها المبادرة أولى فعالياتها، لم أتوقع يومًا أن يتم تكريمي خاصة وإنني غير محسوب على أي «شلة» من ذوي الصخب العالي والحناجر المدوية.

أما عن دائرة الثقافة بالشارقة، فقد أصدر صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسومًا أميريًا رقم (20) في 30 أبريل 1981م، يقضي بإنشاء "الدائرة الثقافية"، والتي عرفت فيما بعد بدائرة الثقافة والإعلام إلى أن تم تغيير الاسم إلى دائرة الثقافة بموجب المرسوم الأميري رقم 13/ 2017م، وذلك تعزيزًا للجهد الثقافي المبذول وحرصًا على تصعيد وتوسيع قاعدة العمل الثقافي الخلاق ليصل إلى المواطن في كل مكان.