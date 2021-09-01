رابطة محبي الزمالك في الإمارات تكرم كارتيرون بعد الفوز بالدوري

قامت رابطة محبي نادي الزمالك بدولة الإمارات بتكريم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بمناسبة قيادته للفريق الأبيض مؤخراً للفوز بدرع الدوري المصري الممتاز.



حيث يتواجد كارتيرون في الإمارات خلال الفترة الحالية لقضاء فترة إجازة قصيرة هناك، وفور علم مسئولي الرابطة بتواجد المدرب الفرنسي تواصلوا معه واتفقوا معه على إجراء مقابلة سريعة من أجل تكريمه بعد تتويج الزمالك بالدوري.



ومثل رابطة الزمالك في الإمارات خلال تكريم كارتيرون الذي أقيم في أحد فنادق دبي، كلاً من تامر الشريف ومحمد عمر.



الجدير بالذكر ان كارتيرون منح لاعبي الزمالك راحة لمدة 8 أيام وذلك بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة الدوري العام رسمياً.



ويعود الزمالك لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لاستكمال مشواره في بطولة كأس مصر.