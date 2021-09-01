سيتنازل عن القضية.. حمدي النقاز يصل القاهرة للتفاوض والتوقيع مع الزمالك

وصل التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الترجي إلى القاهرة من أجل الاجتماع بإدارة الزمالك لحسم ملف انضمامه للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.
واقترب الظهير الأيمن من العودة للفريق الأبيض بعد فسخ تعاقده مع الترجي، ومن المقرر أن يتنازل اللاعب عن القضية التي حصل فيها على حكم ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على مليون و٢٠٠ ألف دولار على أن يقوم النادي بجدولة هذا المبلغ خلال مدة التعاقد مع اللاعب.
وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك كشف عن تلقي إدارة النادي موافقة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عودة التونسي حمدي النقاز لصفوف الفريق الموسم المقبل .
ويتواجد في مركز الظهير الأيمن بالزمالك كل من التونسي حمزة المثلوثي وحازم إمام.
وقامت رابطة محبي نادي الزمالك بدولة الإمارات بتكريم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بمناسبة قيادته للفريق الأبيض مؤخراً للفوز بدرع الدوري المصري الممتاز.
ويتواجد كارتيرون في الإمارات خلال الفترة الحالية لقضاء فترة إجازة قصيرة هناك، وفور علم مسئولي الرابطة بتواجد المدرب الفرنسي تواصلوا معه واتفقوا معه على إجراء مقابلة سريعة من أجل تكريمه بعد تتويج الزمالك بالدوري.
ومثل رابطة الزمالك في الإمارات خلال تكريم كارتيرون الذي أقيم في أحد فنادق دبي، كلاً من تامر الشريف ومحمد عمر.
الجدير بالذكر ان كارتيرون منح لاعبي الزمالك راحة لمدة 8 أيام وذلك بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة الدوري العام رسمياً.
ويعود الزمالك لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لاستكمال مشواره في بطولة كأس مصر.