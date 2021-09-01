سيتنازل عن القضية.. حمدي النقاز يصل القاهرة للتفاوض والتوقيع مع الزمالك

وصل التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الترجي إلى القاهرة من أجل الاجتماع بإدارة الزمالك لحسم ملف انضمامه للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.



واقترب الظهير الأيمن من العودة للفريق الأبيض بعد فسخ تعاقده مع الترجي، ومن المقرر أن يتنازل اللاعب عن القضية التي حصل فيها على حكم ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على مليون و٢٠٠ ألف دولار على أن يقوم النادي بجدولة هذا المبلغ خلال مدة التعاقد مع اللاعب.



وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك كشف عن تلقي إدارة النادي موافقة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عودة التونسي حمدي النقاز لصفوف الفريق الموسم المقبل .



ويتواجد في مركز الظهير الأيمن بالزمالك كل من التونسي حمزة المثلوثي وحازم إمام.



وقامت رابطة محبي نادي الزمالك بدولة الإمارات بتكريم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بمناسبة قيادته للفريق الأبيض مؤخراً للفوز بدرع الدوري المصري الممتاز.



ويتواجد كارتيرون في الإمارات خلال الفترة الحالية لقضاء فترة إجازة قصيرة هناك، وفور علم مسئولي الرابطة بتواجد المدرب الفرنسي تواصلوا معه واتفقوا معه على إجراء مقابلة سريعة من أجل تكريمه بعد تتويج الزمالك بالدوري.



ومثل رابطة الزمالك في الإمارات خلال تكريم كارتيرون الذي أقيم في أحد فنادق دبي، كلاً من تامر الشريف ومحمد عمر.



الجدير بالذكر ان كارتيرون منح لاعبي الزمالك راحة لمدة 8 أيام وذلك بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة الدوري العام رسمياً.



ويعود الزمالك لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لاستكمال مشواره في بطولة كأس مصر.