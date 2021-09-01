إنتاج القهوة في خطر.. أكبر مصدرين البن يصدمون العالم

تتزايد المخاوف العالمية بشأن إنتاج وتوزيع حبوب القهوة، أشهر المشروبات العالمية، وسط قيود التصدير الصارمة المفروضة في فيتنام، ثاني أكبر مصدر لـ القهوة في العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتلف كميات كبيرة من محصول القهوة في البرازيل،أكبر مصدر لـ القهوة في العالم، بسبب الجفاف.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، تعطلت عمليات تصدير القهوة في فيتنام، ثاني أكبر مصدر للبن في العالم، وجاء ذلك بسبب إجراءات الإغلاق في ميناء مدينة هوشي منه، بالإضافة إلى فرض قيود على بعض مناطق زراعة البن في المرتفعات الوسطى.

وقال مصدرون القهوة في فيتنام، لـ بلومبرج، إنهم يكافحون من أجل تصدير البن إلي العالم، وأن المشكلة تفاقمت بسبب النقص في الحاويات وارتفاع تكاليف التسوق.

وحثت رابطة "البن والكاكاو" الفيتنامية الحكومة على تخفيف القيود بعد أن ورد أن التجار كانوا يبذلون جهودا كبيرة لنقل القهوة إلى الموانئ لتصديرها إلي العالم وسط القيود المفروضة في البلاد.

وردا على دعوات من رابطة "البن والكاكاو" الفيتنامية، وجه وزير النقل، نجوين فان ذا، المسؤولين في فيتنام، بتقليل العقبات الإدارية غير الضرورية لضمان النقل السهل والسلس للسلع الزراعية، وعلي رأسها البن.

وتمثل صادرات فيتنام من القهوة، أكثر من 20٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من البن في عام 2019، ووصف المحللون هذه الأزمة بأنها كـ العاصفة في سوق البن العالمية.

وتمكنت فيتنام من احتواء تفشي فيروس كورونا، العام الماضي، من خلال عمليات الإغلاق وتتبع الحالات المصابة، مما سمح لاقتصادها بالنمو لأعلى المعدلات على مستوى العالم خلال عام 2020.

لكن فيتنام، والتي تفتقر إلى اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا، كافحت للسيطرة على تفشي متحور دلتا شديد العدوى.

وتم فرض قيود في مدينة هوشي منه، مركز تفشي الوباء، في يونيو، ولكن تم تشديدها أكثر في أغسطس.

وبالنسبة لـ البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، فهي تعاني من طقس سيء غير معتاد أدى إلى إتلاف المحاصيل وأدى إلى ارتفاع سعر القهوة.

قال إيبي إدونيبوي، كبير محللي السوق في مينتيك: "في بداية موسم الحصاد في البرازيل لهذا العام، كانت هناك حالة من الجفاف، لذلك كانت الأشجار تحت الأرض. مما أثر على كفاءة الإنتاج، إذن نحن نشهد بالفعل إنتاجًا أقل، كما تضررت محاصيل 2022-2023، التي سيتم حصادها العام المقبل، بسبب الصقيع".

وتعد فيتنام منتجًا كبيرًا للروبوستا، وهي حبوب أكثر صلابة وذات مذاق أكثر مرارة وتستخدم في الغالب لصنع القهوة سريعة التحضير أو الإسبريسو.

قال إيدونيبوي إن سعر أرابيكا وروبوستا ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات. لكن من غير المحتمل أن يلاحظ المستهلكون أي زيادة فورية في تكلفة فنجان القهوة لأن معظم الموردين لديهم عقود وقعت منذمدة ستة أشهر. قال: "الأشهر القليلة القادمة ستكون الأكثر أهمية".

وأضاف إيدونيبوي أنه ستكون هناك صورة أوضح بمجرد معرفة نتيجة محصول البرازيل، وبمجرد أن يكون هناك المزيد من اليقين بشأن تفشي فيروس كورونا في فيتنام.