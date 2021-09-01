الأوقاف: عمر بن الخطاب طبق التجديد الديني بإلغاء سهم المؤلفة قلوبهم.. فيديو

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اهتم ببناء الأئمة عبر دورات تدريبية ترسيخ الفكر الوسطي.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن وزارة الأوقاف تحقق نقلة غير مسبوقة، عبر الدورات التي جهزت الإمام المفكر كي يكون منفتحا على تطبيق النص القرآني والحديث الشريف وفقا للعصر الحالي، مشيرا إلى أن الإمام المفكر عليه دور كبير في بناء جيل وسطي.



وفى نفس السياق قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن التفسير هو العلاقة بين العقل والنص وفقا لفهم الواقع المعاصر، مضيفا «البعض يخشى من لفظة تجديد، والبسطاء يرددون عبارة هتجيبوا دين جديد، والحقيقة أن النبي تحدث عن التجديد منذ بداية الدعوة وقال إن الله يبعث من يجدد دين الأمة كل 100 عام».



وأضاف «أي دعوة تنحرف نحو التخريب والقتل ليست من الشرع، ومن الأمثلة على التجديد اقتراح عمر بن خطاب على سيدنا أبو بكر، بإلغاء سهم الزكاة المخصص للمؤلفة قلوبهم رغم وجود نص قرآني بها، لتغير العصر».



وأكد أيمن أبو عمر أن التفسير يختلف تبعا لتغير الأزمة والأشخاص القائمة على عملية التفسير.

