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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن فتح باب تعديل وإضافة الرغبات أمام المتقدمين للجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات أمام الطلاب الذين قاموا بإدخال رغباتهم قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية، موضحة أنه تم فتح الباب لتعديل الرغبات أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية للعام ٢٠٢١ الذين قاموا بإنهاء إدخال رغباتهم حتى الساعة الثانية عشر ليلا يوم الاثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١.

 

ودعت وزارة التعليم العالى الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم سرعة الدخول على حساباتهم على موقع التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية لتعديل رغباتهم بإعادة الترتيب والإضافة والحذف، حيث تستمر هذه الفرصة من الآن ولمدة يومين.

 

كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أعلن الحدود الدنيا للقبول بـ  الجامعات الأهلية ، وذلك في اجتماعه الدوري أمس الأول الاثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس، وذلك في مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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ويطرح العديد من الطلاب بعض الأسئلة حول نظام القبول بـ " الجامعات الأهلية " وكيفية الالتحاق بها ومن أبرز تلك الأسئلة:

ما الموقع الإلكتروني للقبول بالجامعات الأهلية؟
• يمكن للطلاب التقديم للالتحاق بـ " الجامعات الأهلية  " من خلال الموقع الإلكترونى


 ما الشهادات التى يطبق عليها نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الأهلية؟
• يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية).


ما نظام القبول بالجامعات الأهلية؟
• يعتمد نظام القبول بـ " الجامعات الأهلية " (الملك سلمان الدولية- الجلالة – العلمين الدولية– المنصورة الجديدة) على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفى وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي).
 

ما البرامج الدراسية والتخصصات العلمية بالجامعات الأهلية الأربع؟
• يمكن للطالب الدخول على المواقع الإلكترونية الرسمية لـ " الجامعات الأهلية "؛ للتعرف على برامجها الدراسية، وهى على النحو التالي :
ـ الموقع الإلكتروني لجامعة الملك سلمان الدولية 
ـ الموقع الإلكتروني لجامعة الجلالة
ـ الموقع الإلكتروني لجامعة العلمين الدولية
ـ الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة الجديدة
 

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