المركز الإقليمي لعلوم الفضاء يكشف عن تأثير التغيرات المناخية على الدول النامية

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، إن الكوارث الطبيعية التي تحدث حول العالم خلال تلك الفترة تعود إلى التغيرات المناخية التي حدثت، مؤكدا أن عدد الوفيات المسجلة بسبب الكوارث كبير وأيضا الخسائر المادية مضاعفة.

وأضاف النهري خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أن الدول النامية تواجه مخاطر الكوارث الطبيعية، لذا يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد على تقديم الدعم والعون لتلك الدول.

أجهزة إنذار مبكر

وتابع نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن هناك أجهزة إنذار مبكر تتصل بالأقمار الصناعية والرادارات، يمكنها تحديد مكان الإعصار أو السيول أو أي كارثة وسرعتها وما يمكن أن تتسبب به.

وأشار النهري إلى أن مصر طالبت بمؤتمر يوم 27 نوفمبر في مصر لمناقشة ظاهرة الكوارث الطبيعية، والتغيرات المناخية ومخاطرها.