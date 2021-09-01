عن قصص حقيقية.. طرح أول بوسترات فيلم المحكمة| شاهد

نشر المنتج أحمد السبكى عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، بوسترات فيلمه الجديد المحكمة.

ونشر أحمد السبكى بوسترين فقط لكل من جميلة عوض وغادة عادل بطلتي الفيلم الذى من المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

وكشف المخرج محمد أمين عن الصعوبات التى واجهته أثناء تصوير فيلم “المحكمة”، الذى انتهى من تصويره مؤخرا ويقوم حاليا بمونتاج الفيلم.

وقال محمد أمين: “هناك بعض الصعوبات التى واجهتها فى هذا العمل، ولعل من أبرزها ضرورة أن تكون الأحداث متلاحقة حتى لا يشعر المشاهد بأى ملل، كما أن تصوير العمل فى مكان واحد تدور فيه معظم أحداث الفيلم، أمر يمثل صعوبة على المخرج ولكن كنت حريصا على التنوع وتصوير قاعة المحكمة فى أكثر من زاوية، وساعدني أيضا الاعتماد على الفلاش باك فى ضمن أحداث الفيلم”.

وأضاف محمد أمين: “استعنت بالمؤلف أحمد عبد الله ببعض القضايا الواقعية من أجل كتابة فيلم “المحكمة”، وبالفعل هى قضايا واقعية مأخوذة من الواقع، ولكن هذا لا يمنع تدخل خيال المبدع أو المؤلف”.

فيلم “المحكمة” من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.