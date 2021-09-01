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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كادت أن تبكي..نهال طايل : طفل المحلة شجاع..وزياد قضى ساعات من الرعب

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل

 قدمت الإعلامية نهال طايل، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال وزارة الداخلية، على المجهود الذى تم فى استعادة الطفل زياد طفل المحلة. 

 

وأضافت طايل، خلال تقديمها برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي فى قلوب كل المصريين، و الجميع فى عهد السيسي، يشعر بالأمان.

 

وتأثرت نهال طايل على الهواء، وكادت أن تبكي فى أثناء حديثها عن الطفل، و تعامل الأم مع المتهمين، وصبر الطفل على ما كان المتهمون يهددونه به.

 

وأشارت إلى أن الطفل زياد قضى ساعات رعب فى مخزن، وكشف أن كل ما حدث بالنسبة له كان حلما، ولم يخف لحظة من المتهمين .

 

و كشفت الإعلامية نهال طايل، كواليس اختطاف طفل المحلة، مقدمة الشكر لرجال الأمن في وزارة الداخلية على جهودهم في ضبط الجناة وتحرير الطفل المختطف.


وأكدت طايل، أن كل فئات الشعب المصري فخورون بـ رجال الأمن وتعاملهم السريع في القضية.


وتابعت أن طفل المحلة المخطوف عاد سالما لأهله بأيدي رجال الداخلية، وقد شُكلت فرقة بحث إلى أن وصلت للخاطفين.


وأكملت الإعلامية نهال طايل:«صعب أوي أم تسيب ابنها والأم تشعبطت في العربية ووقعت وده كله بسبب خلاف وطلب فدية 2 مليون جنيه».
 

نهال طايل وزارة الداخلية الداخلية الطفل زياد طفل المحلة

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