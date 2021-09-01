يتباهون بجهلهم| هاني شاكر يوجه نقدا لاذعا لـ حفلات مهرجانات الساحل "فيديو"

انتقد الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب المهن الموسيقية، حفلات الساحل، قائلا: ما يحدث في الساحل الآن لا يصدقه عقل، متابعا:" حفلات الساحل خرجت عن المعقول والمنطق.



وأكمل هاني شاكر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، : عند مقارنة حفلات الساحل بـ حفلات القلعة أشعر بـ حالة استغراب، مسترسلا:" رواد الساحل يساهمون في نشر أغاني المهرجانات".



وأضاف، مغنو المهرجانات يتباهون بجهلهم.. متابعا:" مش عارف الفن هيوصل لـ فين بعد كدا".



وأشار إلى أن إصرار الطبقات الراقية في الساحل الشمالي على نوعية حفلات المهرجانات علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي".



