عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يتباهون بجهلهم| هاني شاكر يوجه نقدا لاذعا لـ حفلات مهرجانات الساحل "فيديو"

هاني شاكر، نقيب الموسيقيين
هاني شاكر، نقيب الموسيقيين

انتقد الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب المهن الموسيقية، حفلات الساحل، قائلا: ما يحدث في الساحل الآن لا يصدقه عقل، متابعا:" حفلات الساحل خرجت عن المعقول والمنطق.
 

وأكمل هاني شاكر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، : عند مقارنة حفلات الساحل بـ حفلات القلعة أشعر بـ حالة استغراب، مسترسلا:" رواد الساحل يساهمون في نشر أغاني المهرجانات".
 

وأضاف، مغنو المهرجانات يتباهون بجهلهم.. متابعا:" مش عارف الفن هيوصل لـ فين بعد كدا".
 

وأشار إلى أن إصرار الطبقات الراقية في الساحل الشمالي على نوعية حفلات المهرجانات علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي".

 

هاني شاكر اخبار التوك شو نقيب المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

جنرال موتورز تستبدل بطاريات شيفروليه بولت 2017 و2019.. تفاصيل

بيان عاجل من حركة طالبان بشأن المقاومة في ولاية بنجشير

15 دقيقة.. هدف أفشة وهجمتان خطيرتان لمنتخب مصر على مرمى أنجولا

برلماني يطالب بمعاملة خاصة لكل منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا

يتباهون بجهلهم| هاني شاكر يوجه نقدا لاذعا لـ حفلات مهرجانات الساحل "فيديو"

رسميا .. طرح هيونداي كريتا موديل 2022 في السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش 

سبب خروج عمر جابر من قائمة مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

حبس المتهمة بتسهيل سرقة الشقق السكنية بشبرا الخيمة فى القليوبية

3 طرازات من أشهر السيارات تختفى نهائيا بعد موافقة مجلس الوزراء

ادعولي من فضلكم.. خضوع الفنان محمد التاجي لـ عملية جراحية

السعودية.. فرض غرامة 1000 ريال بسبب الكمامة

رسميا .. سموحة يضم بيكهام من النادي الأهلي

إصابة طفلة صدمتها سياره أثناء عبورها الطريق بإحدى قرى السنبلاوين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

حقيقة أم خرافات.. حجر غامض يعالج حالات العقم والأمراض المزمنة

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ