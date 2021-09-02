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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الدولار في جميع بنوك مصر اليوم 2-9-2021

الدولار
الدولار

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

واستقرت أسعار الدولار اليوم وسجل أعلى سعر للشراء 15.67 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وذلك بحسب موقع دولار لايف المتخصص.

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أسعار صرف الدولار الأمريكي: 

البنك المركزي المصري

15.64 جنيه للشراء، مقابل 15.74 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي

15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي

15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي: 

بنك الإمارات دبي الوطني

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك كريدي اجريكول

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي: 

بنك البركة

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك بلوم

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع. 

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي: 

المصرف المتحد

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك عودة

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك المشرق

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي:

بنك التنمية الصناعي

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الأول

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي:

بنك فيصل الاسلامي

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني

15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.75 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء، مقابل 15.74 جنيه للبيع.

بنك مصر

15.63 جنيه للشراء، مقابل 15.73 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء، وسعر 15.73 جنيه للبيع.

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