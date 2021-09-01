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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الشروط المطلوبة لتلقي المسافرين لقاح كورونا في البحيرة

مركز طب ناصر بدمنهور
مركز طب ناصر بدمنهور

قال الدكتور أحمد هواش مدير الإدارة الصحية بدمنهور، أن مديرية الصحة بالبحيرة خصصت مركز ناصر الطبي التابع للإدارة الصحية بدمنهور لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح المسافرين واستخراج شهادة تفيد بحصوله على التطعيم تمهيدا لتوثيقها وتقديمها إلى الجهات المختلفة.

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شروط الحصول على لقاح كورونا 

وأوضح مدير الادارة الصحية بدمنهور، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن خطوات الحصول على اللقاح تبدأ من التسجيل عبر موقع وزارة الصحة والإسكان المخصص لتلقي لقاح كورونا، وتسجيل كافة البيانات الخاصة به، ثم يتوجه إلى المركز المعلن عنها لتلقي لقاح كورونا للمسافرين.

 

وأشار هواش، فور وصول الرسالة للمواطن و التوجه إلى مركز تلقي اللقاح يتم تقدم الأوراق التي تثبت سفره للخارج ويتم تلقي لقاح كورونا، مشيراً إلى أن هناك بعض الدول تشترط على المسافرين نوعا معينا من اللقاحات منها جونسون اند جونسون.

 

وأوضح مدير الادارة الصحية بدمنهور، أن لقاح جونسون اند جونسون عبارة عن جرعة واحد وتصل فعاليته لأكثر من 88%، موضحًا أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولابد من حجز اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس سواء للمسافرين أو الغير مسافرين.

 

وأضاف مدير الإدارة الصحية بدمنهور، أن وزارة الصحة أصدرت بعض التعليمات الجديدة بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا والخاصة بالمسافرين للخارج، موضحًا  أنه فى حال كان المواطن مسجلا بياناته على موقع حجز لقاح كورونا ولم يتلق أى من الجرعتين ويريد التحويل إلى قائمة المسافرين، يقوم بعمل تحويل الطلب إلى مراكز المسافرين عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل وعمل متابعة حالة الطلب وإدخال البيانات والضغط على زر تحويل السفر واختيار المكان المراد التحويل إليه شوف تصل إليه رسالة لتحديد موعد ومكان تلقي اللقاح.

 

وأكد هواش، أن  لا يمكن للحاصلين على جرعتين من نوع لقاح معين الحصول على أى لقاحات أخرى، مشيراً إلى أن يشترط أخذ الجرعة الثانية بنفس مكان تلقي اللقاح الجرعة الأولى ولا يمكن تغييرها.

 

وأوضح أن هناك جهد مبذول من وزارة الصحة و الإسكان لتوفير نوعية التطعيمات التي تعتمدها الدولة المقرر السفر إليها، حيث يتوافر في مصر الكثير من اللقاحات أهمها لقاح جونسون آند جونسون و سينوفارم وسينوفاك واسترازينكا واللقاح الروسي سبوتنيك v.

 

وأكد مدير الإدارة الصحية بدمنهور، أن مركز تلقي اللقاح يعمل يومياً من الساعة ٨ صباحا حتي ٨ مساءً، موضحًا أن أوقات العمل تصل إلى منتصف الليل أحيانا طبقا لعدد المواطنين المقبلين على تلقي اللقاح، مضيفا أن بعد تلقي اللقاح سيتم منح كل مواطن شهادة تفيد حصوله على التطعيم تمهيدا لتوثيقها وتقديمها إلى الجهات المختلفة، كما سيكون بالشهادات الخاصة بالتطعيمات QR كود، وذلك لا يحتاج المسافر إلى تحليل pcr في السفر أو العودة إلى مصر.
 

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