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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لقاء الشيخ محمد بن راشد ووزير الخارجية الإيراني في بغداد

مؤتمر بغداد
مؤتمر بغداد

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بحاكم دبي رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

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وقال وزير الخارجية الإيراني على تويتر: "أجريت محادثات إيجابية وودية مع رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

 

وأضاف: "تماشيا مع التعاون المتبادل ، يمكن لإيران والإمارات العربية المتحدة أن تخطو خطوات كبيرة وتحقق دبلوماسية الجوار، كما تحدثنا في هذا الحديث عن النوايا الإيجابية وعزم قادة البلدين على تعزيز العلاقات".

 

وتابع: "وشددنا على أهمية العلاقات الأخوية بين البلدين، ومن أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التعاون الإقليمي، سوف نتشاور مع جيراننا ونتعاون ونتعاطف معهم. تعطي الإدارة الإيرانية الثالثة عشرة الأولوية للعمل مع الدول المجاورة".

 

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن وقوفه في الصف المخصص لرؤساء الدول في ختام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، “يظهر موقع إيران الحقيقي”.

 

وقال أمير عبداللهيان في لقاء متلفز مع قناة “إن.آر.تي” العراقية إن "وقوفي في الصف الأمامي عند التقاط الصورة الخاصة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، تعبير حقيقي عن موقع وعظمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحقيقي".

 

وكانت صورة عبداللهيان في ختام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، يوم السبت، أثارت الكثير من الجدل بسبب وقوفه في الصف المخصص لرؤساء الدول، مما جعل الكثيرين يتساءلون ما إن كان قد خرق البروتوكول.

رئيس وزراء الامارات الشيخ محمد بن راشد وزير الخارجية الإيراني مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حسين أمير عبداللهيان

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