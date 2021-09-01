الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، حقيقة دخول مصر في الموجة الرابعة من جائحة كورونا، مؤكدا أن نسبة الإصابات بـ فيروس كورونا في ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عوض تاج الدين، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، تخطينا الـ 200 حالة يوميا وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا.



وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن معنى زيادة الحالات بهذا الشكل أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك تزايدا في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة.



وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه بالرغم من زيادة اصابات كورونا لا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات، متابعا أن الإصابات العائلية بكورونا كثيرة مع بداية الموجه الرابعة.



فيما تشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاعا في أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، ويقول العلماء و الأطباء إنها بداية الموجة الرابعة من انتشار الفيروس ولابد من توخي الحذر و إتباع الإجراءات الوقائية.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد إسماعيل، استشاري الباطنة، أن هناك بعض الملحوظات والأعراض المميزة للإصابات خلال الأيام الأولى من الموجة الرابعة بفيروس كورونا.

أعراض فيروس كورونا في الموجه الرابعة



كشف استشاري الباطنة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أكثر الأعراض شيوعا في الموجة الرابعة من كورونا، وأهمها :

- سرعه الإنتشار وسهوله العدوى.

- الإصابات غير التنفسية أعلى من الإصابات التنفسية و يعتبر أمرا طبيعيا مع بداية الموجات وتبدأ الإصابات التنفسية في الزيادة كلما تعمقنا في الموجة.

- حتى الآن أعراض الحمى الشديدة المتقطعة وإحتقان الحلق والرشح وآلم العظام والعضلات متصدرة غالبيه الإصابات مع وجود نسبه قليلة من الإلتهابات الرئوية.

- غالبية إصابات الأطفال غير تنفسية حتى الآن مع تكرار حالات الحمى الشديدة المتقطعة مع وجود نسبه ضئيلة من الإلتهابات الرئوية.

الإصابات الأعنف حتى الآن فى فئة الحوامل وهو ما يفسر ارتفاع أعداد الإجهاض المنسي للأجنة.

أضاف أحمد إسماعيل أن جميع هذه الملاحظات من واقع الحالات المتعامل معها في هذه المرحلة أي أنها لن تكون ثابتة طوال الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا وستختلف بإختلاف مراحلها.