عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، حقيقة دخول مصر في الموجة الرابعة من جائحة كورونا، مؤكدا أن نسبة الإصابات بـ فيروس كورونا في ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

 

وأضاف عوض تاج الدين، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، تخطينا الـ 200 حالة يوميا وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا.


وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن معنى زيادة الحالات بهذا الشكل أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك تزايدا في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة.


وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه بالرغم من زيادة اصابات كورونا لا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات، متابعا أن الإصابات العائلية بكورونا كثيرة مع بداية الموجه الرابعة.
 

فيما تشهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاعا في أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، ويقول العلماء و الأطباء إنها بداية الموجة الرابعة من انتشار الفيروس ولابد من توخي الحذر و إتباع الإجراءات الوقائية.

 

وفي هذا السياق قال  الدكتور أحمد إسماعيل، استشاري الباطنة، أن هناك بعض الملحوظات والأعراض المميزة للإصابات خلال الأيام الأولى من الموجة الرابعة  بفيروس كورونا.

 

أعراض فيروس كورونا في الموجه الرابعة 
 

كشف استشاري الباطنة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أكثر الأعراض شيوعا في الموجة الرابعة من كورونا،  وأهمها :

 

- سرعه الإنتشار وسهوله العدوى.

- الإصابات غير التنفسية أعلى من الإصابات التنفسية  و يعتبر أمرا طبيعيا مع بداية الموجات وتبدأ الإصابات التنفسية في الزيادة كلما تعمقنا في الموجة.

- حتى الآن أعراض الحمى الشديدة المتقطعة وإحتقان الحلق والرشح وآلم العظام والعضلات متصدرة غالبيه الإصابات مع وجود نسبه قليلة من الإلتهابات الرئوية.

- غالبية إصابات الأطفال غير تنفسية حتى الآن مع تكرار حالات الحمى الشديدة المتقطعة مع وجود نسبه ضئيلة من الإلتهابات الرئوية.

الإصابات الأعنف حتى الآن فى فئة الحوامل وهو ما يفسر ارتفاع أعداد الإجهاض المنسي للأجنة.

 

أضاف أحمد إسماعيل أن جميع هذه الملاحظات من واقع الحالات المتعامل معها في هذه المرحلة أي أنها لن تكون ثابتة طوال الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا  وستختلف بإختلاف مراحلها.

عوض تاج الدين رئيس الجمهورية جائحة كورونا الموجة الرابعة فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

إصابات غير تنفسية أبرزها.. تعرف على أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجه الرابعة

ترشيحاتنا

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

اقتصادي: دخول أمازون للسوق المصري ترويج للمنتج المحلي ولن يؤثر على تجار التجزئة

رسميا .. ظهور الجيل الرابع من جيلي إمجراند

فقد وزنه.. صورة جديدة لزعيم كوريا الشمالية تثير التساؤلات.. شاهد

أخبار البرلمان.. تفاصيل اختفاء 3 سيارات من الشارع وموعد انخفاض أسعار المركبات

لتجربة أكثر أماناً.. إنستجرام يطلب من المستخدمين تاريخ الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط دجال ينصب على المواطنين عبر فيسبوك

الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش 

سبب خروج عمر جابر من قائمة مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

حبس المتهمة بتسهيل سرقة الشقق السكنية بشبرا الخيمة فى القليوبية

إصابة قوية لـ رمضان صبحي في أول لمسة أمام أنجولا

3 طرازات من أشهر السيارات تختفى نهائيا بعد موافقة مجلس الوزراء

ادعولي من فضلكم.. خضوع الفنان محمد التاجي لـ عملية جراحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

حقيقة أم خرافات.. حجر غامض يعالج حالات العقم والأمراض المزمنة

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ