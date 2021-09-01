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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا.. بيتر ميمي ينشر كواليس الاختيار 2..ليلي علوي تروج لفيلم 200 جنيه..نضال الشافعي يوجه رسالة إلى جمهوره

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية المهمة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين :


كريزة ضحك.. بيتر ميمي ينشر كواليس الاختيار 2.. فيديو
كشف المخرج بيتر ميمي، عن كواليس مسلسل “الإختيار 2” التي دارت بين الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

نشر بيتر ميمي فيديو وعلق قائلاً: "لما كريزة الضحك بتمسك، وحشتوني".


ليلي علوي تروج لفيلم 200 جنيه علي طريقتها
روجت الفنانة ليلي علوي، عبر حسابها لشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، لفيلم “200 جنيه”.

و نشرت صورة لها من كواليس الفيلم، وهي ممسكة بـ 200 جنيه، مما نال إعجاب متابعيها.

 

من عطلتها فى إيطاليا.. شاهد أحدث ظهور لياسمين صبري
نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة ساحرة من إيطاليا.

 

"سعدت بحبكم".. نضال الشافعي يوجه رسالة إلى جمهوره بعد وعكته الصحية
نشر الفنان نضال الشافعي بوست جديد يطمئن فيه جمهوره على حالته الصحية، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وقال نضال الشافعي: "اللهم انت ربي أسألك أن تشفيني وتخفف عني مرضي وتمِنّ عليّ بنعمة الشفاء وتجعله سببا في دخول جنتك، اللهمّ إني راضِ بقضائك، وبرغم شدة المرض إلا أنني سعدت بحبكم وتواصلكم وأنا أحبكم وآمل أن تدعوا لي بالشفاء حتى أجتاز هذه المِحنة بفضل الله ثم ببركة دعواتكم، حفظكم الله".

 

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