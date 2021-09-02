عمرو سليمان أول مستثمر كفيف في سوق المال يروي تفاصيل عمله

روى عمرو سليمان، أول مستثمر كفيف في سوق المال، تفاصيل عمله في الاستثمار وسوق المال، قائلا: شاركت في مجال الاستثمار منذ عام 2008، متابعا: في ذلك الحين لم يكن لدينا الوسائل التكنولوجية المتوفرة حاليا، والتي تساعده في المجال.





وتابع “عمرو سليمان”خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الاولى المصرية،: كنت اتمنى أن يكون هناك تطبيق "ناطق" يساعد في التعامل مع شركات تداول الأوراق المالية، مسترسلا: الحلم تحقق وها أنا ذا اتعامل مع الشركات من خلال “تطبيق نطق”.



وأضاف،: تطور التكنولوجيا أتاح لنا التعامل مع شركة تداول الأوراق مالية،متابعا: أحدى الشركة كان لديها تطبيق يتكون من شاشة وبرنامج ناطق، ومن خلاله تابعت الشاشة والمؤشر والأسهم وفي نفس الوقت تمكنت من إجراء عملية البيع والشراء دون الاستعانة بأي شخص.





وأكمل: "تمنيت أن أساعد زملائي من المكفوفين عن طريق هذا التطبيق، خاصة أن المكفوفين لا تتاح لديهم فرص عمل كثيرة في المجتمع".



