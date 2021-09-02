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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عمرو سليمان أول مستثمر كفيف في سوق المال يروي تفاصيل عمله

عمرو سليمان أول مستثمر
عمرو سليمان أول مستثمر كفيف

روى عمرو سليمان، أول مستثمر كفيف في سوق المال، تفاصيل عمله في الاستثمار وسوق المال، قائلا: شاركت في مجال الاستثمار منذ عام 2008، متابعا: في ذلك الحين لم يكن لدينا الوسائل التكنولوجية المتوفرة حاليا، والتي تساعده في المجال.


وتابع “عمرو سليمان”خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الاولى المصرية،: كنت اتمنى أن يكون هناك تطبيق "ناطق" يساعد في التعامل مع شركات تداول الأوراق المالية، مسترسلا: الحلم تحقق وها أنا ذا اتعامل مع الشركات من خلال “تطبيق نطق”.
 

وأضاف،: تطور التكنولوجيا أتاح لنا التعامل مع شركة تداول الأوراق مالية،متابعا: أحدى الشركة كان لديها تطبيق يتكون من شاشة وبرنامج ناطق، ومن خلاله تابعت الشاشة والمؤشر والأسهم وفي نفس الوقت تمكنت من إجراء عملية البيع والشراء دون الاستعانة بأي شخص.

 

وأكمل: "تمنيت أن أساعد زملائي من المكفوفين عن طريق هذا التطبيق، خاصة أن المكفوفين لا تتاح لديهم فرص عمل كثيرة في المجتمع".

 

أول مستثمر كفيف سوق المال شركات تداول الأوراق المالية مجال الاستثمار اخبار التوك شو

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