عضو اللجنة المؤقتة السابق بالزمالك: مصطفى محمد ابن عاق للزمالك وناكر للجميل

هاجم إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة السابقة لنادي الزمالك مصطفى محمد مهاجم الفريق و المعار إلى جالاتسراي التركي ،قائلا ناكر لفضل النادي ولا يفكر إلا في مصلحته الشخصية فقط .

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

مصطفى محمد '' إبن عاق '' لنادي الزمالك ، وتمرد على النادي خلال فترة تواجده بصفوف الفريق ، وانقطع عن حضور التدريبات للضغط على مجلس إدارة النادي من أجل الموافقة على انتقاله إلى سانت إيتيان الفرنسي ، وبعد فشل الصفقة ، إتهم مجلس الإدارة بالتقصير وعدم الجدية .

واختتم عبد الله : اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك لم تقصر في حق مصطفى محمد ، فقد وضعت مصلحة النادي في المقام الأول ، عكس اللاعب الذي وضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة النادي صاحب الفضل عليه .



كما وجه إبراهيم عبد الله العديد من الإنتقادت قائلا: " الزمالك صاحب الفضل على مصطفى محمد ، فبعد أن تمت إعارته إلى عدة أندية مثل طنطا و طلائع الجيش ، ثم حصل على فرصته مع الفريق الأول وانضم للمنتخب الوطني من خلال القلعة البيضاء ، لكنه أنكر فضل النادي ، ولا ينظر إلا لمصلحته الشخصية فقط .

واختتم عبد الله : العلاقة بين مصطفى محمد و الجهاز الفني لفريق جالاتسراي التركي بقيادة المدرب المخضرم فاتح تيريم ، وصلت إلى طريق مسدود ، حيث أن الأخير هو من طلب عدم تفعيل بند شراء اللاعب ، وذلك عقب تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم .