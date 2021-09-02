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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ببدلة سوداء.. صديقة رونالدو في أحدث ظهور من مهرجان فينيسيا

جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو

شاركت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت جورجينا رودريجيز باطلالة كلاسيكية من مهرجان فينيسيا، مرتدية بدلة باللون الأسود، تاركه شعرها منسدلًا علي اكتافها، مع بعض الاكسسوارات فضية اللون.

 

وعلقت جورجينا رودريجيز علي الصور كاتبة: “رجعت إلى الأسود”.

 

وكان قد أعرب النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو عن سعادته البالغة بالانفراد بالرقم القياسي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في العالم، بعدما قاد منتخب بلاده لفوز قاتل 2 / 1 على ضيفه منتخب أيرلندا أمس الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام المقبل.

 

وانفرد رونالدو بصدارة قائمة الهدافين الدوليين، بعدما أحرز هدفين خلال المباراة، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 111 هدفا، ويفض شراكته مع النجم الإيراني المعتزل علي دائي، الذي أحرز 109 أهداف خلال مشواره الدولي.

 

وعلى ملعب (ألغارفي) بمدينة فارو البرتغالية، أهدر رونالدو ركلة جزاء للبرتغال في الدقيقة 15، ليأتي العقاب من المنتخب الأيرلندي، بعدما افتتح التسجيل عبر جون إجان في الدقيقة 45.

 

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز أيرلندا، فاجأ رونالدو الجميع، بتسجيله هدفين لمنتخب البرتغال في الدقيقتين 89، والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

 

وانفرد منتخب البرتغال بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب صربيا، الذي خاض 3 لقاءات فقط، فيما احتلت لوكسمبورج المركز الثالث بست نقاط، وبقي منتخبا أيرلندا وأذربيجان بلا رصيد من النقاط.

 

وقال رونالدو عقب المباراة لمحطة (آر تي إي) التليفزيونية الأيرلندية "أنا سعيد للغاية ، ليس فقط لأنني حطمت الرقم القياسي، ولكن في اللحظة الخاصة التي مررنا بها."

 

أضاف رونالدو "تسجيل هدفين في نهاية المباراة ييبدو صعبا للغاية، يجب أن أقدر ما فعله الفريق، كنا نثق بقدراتنا حتى النهاية. أنا سعيد للغاية".

 

وتحدث رونالدو عن ركلة الجزاء التي أهدرها، حيث قال "إنها جزء من اللعبة وجزء من العمل. أحيانا تسجل وأحيانا ترتكب خطأ".

 

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