مجموعتنا صعبة.. ميدو: منتخب مصر لو موصلش كأس العالم هتبقى كارثة

علق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، على أداء منتخب مصر أمام أنجولا في مباراته الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال ميدو خلال تصريحات عبر قناة "النهار" لبرنامجه "أوضة اللبس": "أداء منتخب مصر كان سيئا جدًا، لا نريد أن نقدم أعذارًا، منتخب أنجولا كان يفتقد 12 لاعبًا أساسيًا أمامنا، نحن نلعب على ملعبنا ولدينا لاعبين دوليين ورغم ذلك عانينا من سوء الأداء على كافة المستويات".

وأضاف: "مباراة اليوم واحدة من أسوأ المباريات التي شاهدتها لمنتخب مصر منذ سنوات طويلة، فارق المستوى بيننا وبين منتخب أنجولا كأن الزمالك أو الأهلي يواجه فريق درجة ثالثة في بطولة كأس مصر".

وتابع: "أداء منتخب مصر يؤكد أن اللاعبين لا يحفظون أي جمل فنية في الملعب، مستوى المنتخب (يقلق وميطمنش)، مباراة الجابون ستكون صعبة، لأنهم يمتلكون لاعبين أفضل من أنجولا".

وأكمل: "منتخب مصر عمره ما وصل لهذه المرحلة، ولكن الجميل في مباراة اليوم أن الإعلام المصري استطاع الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، لكن حالة المنتخب صعبة، أشاهد المباراة وأنا حزين على أدائنا".

وأتم: "مجموعتنا صعبة وإذا لعبنا بهذا الشكل الذي ظهرنا عليه أمام أنجولا لن نتأهل للمونديال، منتخب الجابون جيد وليبيا منتخب شرس، يجب أن نتحسن، ستكون كارثة إذا لم نتأهل لكأس العالم في قطر بهذا الجيل المميز".