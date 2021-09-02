عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعتنا صعبة.. ميدو: منتخب مصر لو موصلش كأس العالم هتبقى كارثة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم

علق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، على أداء منتخب مصر أمام أنجولا في مباراته الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال ميدو خلال تصريحات عبر قناة "النهار" لبرنامجه "أوضة اللبس": "أداء منتخب مصر كان سيئا جدًا، لا نريد أن نقدم أعذارًا، منتخب أنجولا كان يفتقد 12 لاعبًا أساسيًا أمامنا، نحن نلعب على ملعبنا ولدينا لاعبين دوليين ورغم ذلك عانينا من سوء الأداء على كافة المستويات".

وأضاف: "مباراة اليوم واحدة من أسوأ المباريات التي شاهدتها لمنتخب مصر منذ سنوات طويلة، فارق المستوى بيننا وبين منتخب أنجولا كأن الزمالك أو الأهلي يواجه فريق درجة ثالثة في بطولة كأس مصر".

وتابع: "أداء منتخب مصر يؤكد أن اللاعبين لا يحفظون أي جمل فنية في الملعب، مستوى المنتخب (يقلق وميطمنش)، مباراة الجابون ستكون صعبة، لأنهم يمتلكون لاعبين أفضل من أنجولا".

وأكمل: "منتخب مصر عمره ما وصل لهذه المرحلة، ولكن الجميل في مباراة اليوم أن الإعلام المصري استطاع الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، لكن حالة المنتخب صعبة، أشاهد المباراة وأنا حزين على أدائنا".

وأتم: "مجموعتنا صعبة وإذا لعبنا بهذا الشكل الذي ظهرنا عليه أمام أنجولا لن نتأهل للمونديال، منتخب الجابون جيد وليبيا منتخب شرس، يجب أن نتحسن، ستكون كارثة إذا لم نتأهل لكأس العالم في قطر بهذا الجيل المميز".

احمد حسام ميدو نادي الزمالك منتخب مصر أنجولا كأس العالم قطر 2022

ترشيحاتنا

شاهد.. بورشه 992 توربو إس بتعديلات أكثر اثارة

صلاة الاستخارة ودعاؤها وكيفيتها . واحذر من أدائها في 5 أوقات

مجموعتنا صعبة.. ميدو: منتخب مصر لو موصلش كأس العالم هتبقى كارثة

الحكومة توافق على تعديل قانون يسمح برفع أى سيارة متهالكة فى الشوارع وتحرير محضر بالواقعة.. ونواب: يساهم فى منع الجرائم الإرهابية ويؤدى إلى اختفاء السيارات القديمة

يوسف السيد يودع منافسات السباحة فى بارالمبية طوكيو 2020

تقرير.. رسائل مؤثرة وأرقام جبارة.. كيف احتفل رونالدو برقمه القياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. رمضان صبحي يتوجه إلى المستشفى بعد مباراة مصر وأنجولا

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش 

وفاة الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض

أسوان يوافق على انتقال نجم الفريق للزمالك

أخبار الأهلي|الأحمر يتأهل للنهائي .. تعليق مثير من حسام حسن المنضم حديثا

سبب خروج عمر جابر من قائمة مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ