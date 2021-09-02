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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تذاكر مجانية للمسافرين.. بشرى سارة من طيران الإمارات

الإمارات
الإمارات

قالت طيران الإمارات إنها تمنح المسافرين إلى دبي أو عبرها بين 1 أكتوبر2021 و31 مارس 2022 تذكرة مجانية لدخول إكسبو 2020 ليوم واحد، في إطار الناقل الجوي الرسمي بفئة «شريك رسمي أول» لحدث «إكسبو 2020 دبي».

ووفقا لصحيفة الخليج الإماراتية تقوم «طيران الإمارات»، بدور محوري في نقل الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم إلى دبي، لزيارة الحدث المرتقب. وتتمتع «طيران الإمارات» بحضور عالمي كبير وقدرات تسويقية هائلة وشبكة خطوط واسعة، ما يثبت جدارتها بدعم «إكسبو 2020 دبي» في استقطاب ملايين الزوار من الخارج.

وسيكون «إكسبو 2020 دبي» واحداً من أكثر الأحداث الدولية استقطاباً للزوار، مقارنة بأحداث دولية أخرى.

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وفيما يستند الموضوع الرئيسي ل«إكسبو 2020»، تواصل العقول وصنع المستقبل، إلى حقيقة مفادها أن إيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية، يتطلب تعاون وتضافر جميع ثقافات ودول ومناطق العالم، فإن «طيران الإمارات» تتمتع بسمعة عالمية مرموقة بصفتها واحدة من أكثر الناقلات الجوية ابتكاراً في صناعة الطيران.

ولدى طيران الإمارات جناحها الخاص في «إكسبو 2020» وفيها العديد من التقنيات والخبرات التفاعلية المستقبلية التي تعدها لزوار الحدث.

وتعمل طيران الإمارات مع أكاديميين ومع شركائها في الصناعة في مجال الطيران والفضاء، لابتكار واحتضان تجارب معلوماتية ومحفزة للتفكير حول مستقبل الطيران لجميع زوار «إكسبو 2020 دبي».

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