دفعة 2017.. المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية

يؤدي المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة ۲۰۱۷، والمعينون بالقرارين الجمهوريين رقمي ۳۲۷ – ۳۲۸ لسنة ٢٠٢١ اليمين القانونية أمام رئيس مجلـس الدولـة بحضور المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة.

وكانت إدارة المجلس قد حددت يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر لأداء القسم المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٣٢٧ لسنة ٢٠٢١ من دفعة ٢٠١٦، كما حددت يـوم الخميس الموافق ٢ سبتمبر المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٢١ من دفعة ۲۰۱۷.

وحرص مجلس الدولة، على تعقيم جميـع القاعات بالمجلس جيداً قبل استقبال المندوبين المساعدين الجـدد وأقاربهم ومراعاة التباعد المكاني، وأكد على عـدم المصافحة اليدوية.