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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

لوحة فنية
لوحة فنية

 يفتتح الأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "السنيورة.. بنت بلادي" للفنانة التشكيلية أميمة السيسي، وذلك يوم الخميس 9 سبتمبر 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعــة إيزيـــس بمركز محمود مختار الثقافـــي، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

أميمة السيسي فنانة تشكيلية مصرية لديها شغف بجوانب الحياة المصرية التقليدية وتراثها العريق، حيث تتناول من خلال لوحاتها الفنية مظاهر هذه الحياة في المناطق الشعبية والريفية وصعيد مصر حيث البيئة المصرية النابضة بالحيوية والغنية بالألوان، والتي تنعكس بشدة على موضوعات أعمالها الفنية.
 

لوحة من المعرض 


في معرضها الشخصي "السنيورة.. بنت بـلادي" تقدم أميمة السيسي أكثر من 40 لوحة زيتية على كانفاس تتجول من خلالها في أنحاء مصر المحروسة لتسلط الضوء على بنت البلد المصرية – السنيورة – بكل ما تتمتع به من جمال داخلي والذي ينعكس على جمالها الخارجي، فنراها وهي طفلة وشابة وامرأة ناضجة وكيف تأثرت بالبيئة المحيطة بها وبكل مفرداتها والتي لعبت دوراً محورياَ في صياغة شخصيتها المصرية الأصيلة.
 

 

لوحة من المعرض


ولدت "أميمة" في الكويت، وحصلت على ليسانس اللغة الانجليزية والألمانية من كلية الألسن جامعة عين شمس، عملت لسنوات طويلة مديراً للترجمة لدى مؤسسات عالمية في الكويت ومصر، ومع ذلك وطوال هذه السنوات لم تفارق يدها الفرشاة والألوان، اعتمدت الفنانة على نفسها في تعلم الفن التشكيلي وتستخدم في أعمالها الفنية أساليب مختلفة من كل من المدرسة الواقعية والانطباعية (التأثيرية)، عضو جمعية محبى الفنون الجميلة.
منذ تفرغها الكامل للفن منذ عام 2016 شاركت في العديد من المعارض الجماعية محلياً ودولياً في هولندا ودبي وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا والسويد وفرنسا، كما أقامت أربعة معارض شخصية، معرض "أبواب بهية" و معرض "حكايات الغندورة" في متحف محمود مختار ومعرض "مصر... واحة الجمال" في السفارة المصرية بلندن - المملكة المتحدة.

خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض السنيــورة بنت بـــلادي التشكيلية أميمة السيسي مركز محمود مختار الثقافـــي ايناس عبد الدايم وزير الثقافة

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