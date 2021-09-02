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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجريدة الرسمية تنشر قرار المعهد التكنولوجى العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس ، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 3775 لعام 2021 . 

وجاء نص القرار للمادة الاولى 

بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية والتابع لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية للعام الدراسى 2021-2022 ، ونظام الدراسة بالمعهد (2+2) و يطبق المعهد اللائحة الموحدة للمعاهد الفنية الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان رقم 407 لسنة 2017 .

المادة الثانية 

يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع معاهد العلوم الصحية التطبيقية 

المادة الثالثة 

على جميع المعاهد المختصة تنفيض هذا القرار من تاريخ صدوره 

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الجريدة الرسمية اليوم الخميس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد التكنولوجى العالى المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية الدقهلية

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