الجريدة الرسمية تنشر قرار المعهد التكنولوجى العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس ، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 3775 لعام 2021 .

وجاء نص القرار للمادة الاولى

بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية والتابع لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية للعام الدراسى 2021-2022 ، ونظام الدراسة بالمعهد (2+2) و يطبق المعهد اللائحة الموحدة للمعاهد الفنية الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان رقم 407 لسنة 2017 .

المادة الثانية

يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع معاهد العلوم الصحية التطبيقية

المادة الثالثة

على جميع المعاهد المختصة تنفيض هذا القرار من تاريخ صدوره

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