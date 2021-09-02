عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق يوم رياضي للمتعافين من المخدرات بمركز العزيمة في البحر الأحمر

صدى البلد

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،  يوم رياضى للمتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة البحر الأحمر.

 

وذلك في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" ويهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية .

 

وشارك عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المتعافين من تعاطى المواد المخدرة لعب كرة القدم وذلك فى إطار الحرص والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023 " للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بإلاضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين.

 

ويستمر صندوق مكافحة وعاج الإدمان والتعاطى برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى توفير تمويل  المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى  ضمن مبادرة "بداية جديدة "لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

IMG-20210902-WA0006
IMG-20210902-WA0006
IMG-20210902-WA0008
IMG-20210902-WA0008
IMG-20210902-WA0007
IMG-20210902-WA0007
IMG-20210902-WA0005
IMG-20210902-WA0005
IMG-20210902-WA0004
IMG-20210902-WA0004

ترشيحاتنا

جبيرة لـ رمضان صبحي .. والبدري يحسم اليوم موقفه من مباراة الجابون

أمطار بعدة محافظات وانكسار الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

معالج قوى وبطارية كبيرة.. هونر تستعد لإطلاق تابلت HONOR Pad Z3

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

بارالمبياد طوكيو …منتخب الطائرة جلوس يحتل المركز الخامس بالفوز على ألمانيا

وفاة والدة الفنان مكسيم خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

العلماء يكتشفون مكونًا جديدًا للعدوى مسؤول عن وفيات كورونا

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

21 يوما..غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى من المريوطية إلى شارع البحر الأعظم

10 علامات تدل على أنك مسحور .. وأقوى رقية شرعية للعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها غاز المتوسط| ٤ قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ