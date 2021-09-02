انطلاق يوم رياضي للمتعافين من المخدرات بمركز العزيمة في البحر الأحمر

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، يوم رياضى للمتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة البحر الأحمر.

وذلك في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" ويهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية .

وشارك عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المتعافين من تعاطى المواد المخدرة لعب كرة القدم وذلك فى إطار الحرص والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023 " للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بإلاضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين.

ويستمر صندوق مكافحة وعاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى توفير تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى ضمن مبادرة "بداية جديدة "لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

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