إحالة 20 موظفا للتحقيق في البحيرة بسبب الإهمال

في حملات مرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن إحالة الآتي :-

- ١٠ من العاملين بالوحدة الصحية بكنيسة أورين بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

- ١٠ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية سيدى عقبة بالمحمودية للتحقيق بسبب انصرافهم بدون سند قانوني.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن إحالة:-

- ٤٣ من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الحكومية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

- ٧ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية كوم زمران بالدلنجات لتغيبهم بدون وجود سند قانوني.

إحالة ٢٣ موظف للتحقيق بشبراخيت

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن إحالة ٢٣ من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الحكومية بقرى ( اورين و جزيرة نكلا و كفر السابى) ، للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

إحالة ٧٩ موظف للتحقيق

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن إحالة الآتي:-

- إحالة ٢١ من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل وتغيبهم بدون سند قانوني.

- إحالة ٥٨ من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل وتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.