عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل طرح فيلم توم كروز Top Gun: Maverick للعام المقبل

توم كروز من فيلم
توم كروز من فيلم Top Gun

قررت شركة باراماونت تأجيل طرح فيلم توم كروز  Top Gun: Maverick إلى العام المقبل بسبب تخوفات وباء كورونا، وتأثيره على سوق الإيرادات العالمي بحسب موقع سكرين دايلي. 

سيطرح فيلم Top Gun: Maverick رسميا في الموسم الصيفي المقبل وتحديدا يوم 27 مايو 2022، بعدما كان مقررا افتتاحه في عطلة عيد الشكر هذا العام يوم 19 نوفمبر 2021.

كما تأجل أيضا موعد طرح مهمة توم كروز المستحيلة الجديدة في فيلم Mission: Impossible 7 من 27 مايو 2022 إلى 30  سبتمبر 2022. 

جاء قرار التأجيل بعدما أظهرت أبحاث أن الجمهور مازال غير مستعدا لحضور الأفلام في السينمات في ظل التخوفات من متحور دلتا ومتحورات فيروس كورونا التي تستمر في الظهور، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات رغم الأرقام التي تحققت على مدار الأشهر الماضية. 

أفلام توم كروز 

كشفت شركة باراماونت عن لقطات خاصة من فيلم توم كروز المنتظر Mission: Impossible 7  في حدث سينما كون الذي أقيم في لاس فيجاس حاليا بحضور عدد كبير من صناع السينما حول العالم. 

ظهر توم كروز وهو يتحدى الجاذبية والعمر في مشاهد من فيلم Mission: Impossible 7 وظهر في إحداها وهو يقفز بدراجته النارية من أعلى جبل في النرويج ثم ينفصل عن المركبة ليهبط بالمظلة في أمان. 

تم تصوير هذا المشهد 6 مرات حتى أتقنه توم كروز مع الخوف على حياته، وقال المسئول عن التوزيع في شركة باراماونت إنه تدرب كثيرا على هذا المشهد. 

كما عرضت باراماونت أيضا أول 13 دقيقة من فيلم توم كروز الآخر Top Gun: Maverick، الذي كان يصوره إلى جانب الفيلم الجديد من سلسلة المهام المستحيلة، وتعرض لتأجيلات عديدة بسبب جائحة كورونا. 

عرضت أول أفلام سلسلة المهام المستحيلة أو Mission: Impossible عام 1996، بعد حوالي 10  سنوات من فيلمه الأسطوري Top Gun الذي قدم فيه شخصية مافريك الطيار الحربي الماهر الذي رغم ذلاته القانونية إلا أن موهبته كانت نافذة. 

حقق فيلم Top Gun نجاحا باهرا وقت طرحه عام 1986، ووصلت إيراداته إلى حوالي 357 مليون دولار رغم أن ميزانية إنتاجه لم تتعد 15 مليون دولار، ومازال مطلوبا للمشاهدة حتى اليوم بعدما أصبح متاحا على منصة نتفليكس لجميع المشتركين. 

وبعد حوالي 35 عاما من النجاح المتواصل لهذا الفيلم قرر توم كروز تصوير جزء ثاني منه باسم Top Gun: Maverick، ويقدم فيه شخصية مافريك الطيار بعدما تدرج في المناصب العليا داخل الجيش الأمريكي.

حققت الأفلام الستة التي قدم فيها توم كروز شخصية إيثان هنت ومهامه المستحيلة منذ عام 1996 وحتى الجزء السادس الذي طرح عام 2018، حوالي 3 مليار و570 مليون دولار، بميزانية إنتاج بلغت حوالي 828 مليون دولار.

توم كروز Top Gun Maverick Mission Impossible 7 أفلام توم كروز باراماونت

ترشيحاتنا

هل تلجأ الدولة لقرار الإغلاق بعد تزايد إصابات كورونا.. صحة النواب تجيب

من أجل الحمل.. فتاة تخسر حياتها بعد لجوئها لـ عراف | فيديوجراف

رصد مضاد حيوي مشغوش في الصيدليات.. وهيئة الدواء تسحبه من الأسواق

شاهد.. حيلة ذكية للحد من الحوادث في المتنزهات الأمريكية

11 ألف إصابة جديدة بينهم 689 حالة خطيرة.. كورونا يفتك بـ إسرائيل

حقيقة انضمام تنظيم القاعدة لـ حركة طالبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

العلماء يكتشفون مكونًا جديدًا للعدوى مسؤول عن وفيات كورونا

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

10 علامات تدل على أنك مسحور .. وأقوى رقية شرعية للعلاج

تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ